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В Goldman Sachs прогнозируют рост стоимости золота до $2000 за унцию

В Goldman Sachs прогнозируют рост стоимости золота до $2000 за унцию

Инвесторы долгое время пренебрегали золотом, но уже в начале 2022 года стоимость «желтого металла» может достичь $2000 за унцию.

Такой прогноз озвучили на днях аналитики Goldman Sachs.

Согласно базовому сценарию Goldman Sachs, цена золота вырастет до $2000 за унцию уже в начале 2022 года. При этом для достижения целевого показателя стоимость «желтого металла» должна подняться примерно на 7% от текущего уровня.

В Goldman Sachs напоминают, что значительным фактором роста золотых котировок снова стала инфляция. Если в последние месяцы рост потребительских цен рассматривался как временное явление, то сегодня вероятность того, что инфляционный всплеск затянется на более длительный период, растет.

В то же время, эксперты Citi Research считают, что в течение ближайшего месяца на значительный рост стоимости «желтого металла» рассчитывать не стоит: в качестве препятствия для ралли золота аналитики указывают, в частности, резкое укрепление доллара.

Стоит отметить, что рекордного максимума на уровне $2069 цены на золото достигли в августе 2020 года.

По материалам Banker.ua
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