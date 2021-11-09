Берем онлайн-кредит обдуманно и с выгодой!

Быстрый онлайн-кредит на карту – один из самых удобных и оперативных способов решения финансовых проблем для тех, кому нужна небольшая сумма и на короткий срок. У каждого из нас может возникнуть экстренная потребность в денежных средствах. Но как выбрать надежного кредитора с выгодными условиями кредитования среди множества компаний с привлекательной рекламой? Какими критериями необходимо руководствоваться, чтобы отдать предпочтение той или иной компании и не попасть в руки мошенников? Ответственность за выбор лежит на заемщике. Даже если кредит нужен очень срочно, к выбору микрофинансовой организации (МФО) стоит подходить взвешенно.



Чем привлекают МФО?

Последние несколько лет наблюдается активный рост рынка микрокредитных услуг благодаря уникальному кредитному продукту.

По мнению Олега Кузьминова, директора финансовой компании Money4You, популярность МФО обусловлена тем, что скорость и простота оформления займа отвечает ожиданиям заемщика, которому комфортно решать свои финансовые проблемы онлайн. О.Кузьминов уверен, что именно благодаря прозрачности условий договора, качеству и быстроте рассмотрения заявок на онлайн-кредиты в Money4You, а также регулярным акциям и бонусам, 80% заемщиков становятся постоянными клиентами компании.

Какие же выгоды получает заемщик, обращаясь за кредитом в МФО?

➤ Быстрый результат. Оформление заявки на кредит в онлайн-режиме, не выходя из дома, или просто по смартфону. На рассмотрение заявки в солидных компаниях уходит в среднем 5-7 минут. Например, в Money4You после регистрации в личном кабинете и заполнении анкеты на идентификацию заемщика уходит всего 3 минуты. Немаловажно то, что МФО кредитуют круглосуточно 24/7.

➤ Доступность и лояльность. Для кредитования требуется минимальный пакет документов: паспорт, ИНН, а также банковская карта и телефон. При этом не требуется справка о доходах, клиент даже может иметь не просроченный кредит в другом банке, не нужен залог и поручительство. Вероятность одобрения заявки 9 из 10!

➤ Прозрачность условий договора. До подписания договора клиент осведомлен о конечной сумме возврата, о графике погашения, о суммах пеней или штрафов в случае просрочки платежей. Электронный онлайн-калькулятор на сайтах МФО позволяет быстро сопоставить срок кредита, сумму и выплаты по процентам.

➤ Гибкость кредитной услуги: а) возможность досрочного погашения, причем клиент платит только за срок пользования кредитом; б) различные способы перечисления и возврата денег; в) разнообразие кредитных предложений .

Прежде, чем взять кредит

Если вам понравились условия кредитования в МФО, и вы захотели воспользоваться этой услугой, то с чего стоит начать? Прежде всего задайте себе простые вопросы: для чего нужен кредит и сможете ли вы вернуть его вовремя? Важно принимать решение о займе не эмоционально, а с пониманием того, что возвращать придется с процентами. Готовы ли вы дисциплинировать себя и ограничить привычные расходы, детально планировать бюджет или даже искать дополнительные источники дохода, чтобы вовремя погасить заем? Оценка своей кредитоспособности – главное условие эффективного сотрудничества с МФО.

Как выбрать надежного кредитора?

Не стоит доверять рекламе или полагаться на советы друзей и родственников. Уделите время, чтобы рассмотреть 5-7 кредитных предложений. На что необходимо обратить внимание?

1. Проверяем регистрационные документы МФО. На сайте компании обязательно должны быть размещены документы, подтверждающие легальность ее деятельности: лицензии, серия и номер свидетельства о регистрации. Проверить надежность представленной информации можно в официальном Реестре финансовых учреждений _ и в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей _(на сайте Минюстиции). Эти шаги необходимы, чтобы не попасть в руки онлайн-мошенников, которые пользуются фейковыми сайтами.

2. Знакомимся с рейтингами МФО и отзывами клиентов. Объективную информацию о деятельности компаний лучше искать на авторитетных профессиональных сайтах, освещающих рынок микрокредитов. Они детально оценивают услуги МФО по многим параметрам (сервис, качество услуги, система идентификации и платежные системы, акции и бонусы) и регулярно обновляют рейтинги. Здесь же можно найти и отзывы клиентов об отношениях с кредитором. Учитываем то, что отзывы отражают достаточно субъективную точку зрения, так как не все заемщики являются добросовестными клиентами.

3. Проверяем обратную связь. На сайте компании обязательно должна быть возможность связи с менеджером или оператором саll-центра, отвечающим на вопросы клиентов. Попробуйте связаться с оператором в разное время, чтобы убедиться в надежности канала связи.

4. Обращаем внимание на скорость рассмотрения заявки. Прежде, чем получить кредит, заемщик должен пройти процедуру идентификации и верификации по сотням параметров. Провести такую проверку быстро за 3-5 мин можно только с помощью современной и дорогостоящей скоринговой системы. И только солидные компании, заботящиеся о своем рейтинге и комфорте клиентов, могут позволить себе вкладывать деньги в совершенствование таких систем.

5. Изучаем условия договора. На первый взгляд может показаться, что условия схожи, но все зависит от деталей. Хорошая новость в том, что НБУ обязала все финансовые организации с января 2022 года размещать на своих сайтах полную информацию об условиях кредитования в едином унифицированном формате. Другими словами, регулятор контролирует насколько достоверные и исчерпывающие сведения (полная стоимость кредита, штрафные санкции, годовой процент ставки и т.д.) предоставляет компания своим клиентам. Обязательным условием является также наличие на сайте калькуляторов для расчета всех расходов по займу.

➧ Многие компании с целью привлечения клиентов предлагают практически беспроцентные (под 0,01% в день) кредиты. Однако нужно помнить, что льготный процент действует ограниченное время: 7-10 дней, после чего начисляется стандартная ставка по кредиту.

➧ Договор стоит проверить на наличие дополнительных платежей, например, за обслуживание кредитного договора. Клиент имеет право знать эффективную процентную ставку по кредиту. Как правило, она не превышает 2% в день.

➧ За просрочку платежей по кредиту МФО имеют право по закону начислять пени и взимать штрафы. В зависимости от компании эти цифры могут существенно отличаться. В некоторых компаниях не штрафуют за первые три дня просрочки, если клиент вовремя предупредил о проблеме.

➧ Возможность пролонгации кредита – важное условие, чтобы избежать нежелательных переплат, если по какой-то причине клиент не смог погасить заем вовремя. Стоит выбрать ту компанию, которая предлагает бесплатную и безлимитную пролонгацию. Однако чаще всего с клиента взимают разовую оплату за данную услугу или берут процент от суммы кредита.

➧ Следует отметить, что чем больше способов предоставляет компания для получения/возврата займа, тем это выгоднее клиенту. Деньги могут перечисляться на банковскую карту, электронный кошелек или банковский счет заемщика. Важно обратить внимание на особенности возврата займа. Так, например, при переводе через банковскую кассу или систему клиент-банк деньги к кредитору могут поступить с задержкой до 3-х дней. А для электронных платежей через личный кабинет нужен стабильный Интернет. В любом случае возвращать деньги надежнее за 1-2 дня до окончания срока кредита.

➧ Практически все компании предлагают бонусы и акции. Бонусные предложения позволяют клиенту значительно сократить сумму переплаты по кредиту. Стоит поискать компанию, которая предлагает такие программы как для новичков, так и для постоянных клиентов при условии наличия у них хорошей кредитной истории.

Итак, задача кредитора позаботиться о своем рейтинге, предоставить качественную финансовую услугу и завоевать доверие потребителя. Заемщик же, в свою очередь, ответственен за свою платежеспособность, выбор надежной компании и добросовестное выполнение договорных обязательств.