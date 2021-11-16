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Земельные участки, которые используются не по назначению в Киеве – заберут

Земельные участки, которые используются не по назначению в Киеве – заберут

По словам депутата Киевского городского совета, секретаря постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юрия Федоренко, было получено большое количество жалоб от киевлян по поводу того, что земельные участки используются не по целевому назначению, пишет address.ua

«В настоящее время оформлен предварительный перечень адресов нарушителей, которые подготовлены вместе с Департаментом земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации. Собрано более 3600 договоров аренды, каждый из которых будет проверяться на выполнение всех условий сотрудничества. У арендаторов, которые используют землю не по целевому назначению и не рассчитываются с городом полностью, будут вводиться действия реагирования: либо приведение договоров к соответствию фактического использования, либо расторжение договоров», – рассказал Юрий Федоренко.

Как отметил депутат Киевского городского совета, первый заместитель председателя постоянной комиссии по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Григорий Маленко, на заседаниях рабочей группы будет изучаться перечень земельных участков, которые используются арендаторами с нарушениями условий договоров.

«Арендаторы, которые сознательно пользуются участками не по целевому назначению, должны нести ответственность. По разным оценкам бюджет города недополучает почти 5 млрд грн поступлений. Фактически это 20 новых школ или 50 комфортных парков ежегодно», – подчеркнул Григорий Маленко.

По материалам Finance.UA
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