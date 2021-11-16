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Samsung запатентовала «планшетный» складной смартфон

Samsung запатентовала «планшетный» складной смартфон

Похоже, Samsung готовится расширить модельный ряд фирменных складных устройств. Компания запатентовала смартфон, напоминающий классический Galaxy Z Fold, но с шарниром, размещённым горизонтально на манер раскладушки, и оригинальной формой вспомогательного дисплея.

Судя по патентным изображениям, которые дизайнеры портала LetsGoDigital представили в формате 3D-рендеров, гаджет напоминает классическую серию сгибаемых смартфонов бренда, но имеет от него ряд отличий. Помимо повёрнутой на 90 градусов линии сгиба, он оснащён внешним экраном почти квадратной формы с широкими боковыми рамками. Рядом с ним находится фронтальная камера со вспышкой.


Изображение: LetsGoDigital

Селфи-модуль, врезанный в гибкий основной экран, включает два сенсора. На приложенных к патенту схемах смартфона также изображён блок тройной основной камеры — почти такой же, как у моделей Galaxy Z Fold2 и Z Fold3.

Планирует ли южнокорейский производитель реализовать запатентованную модель смартфона уже в ближайшее время, пока неизвестно. Однако компания неоднократно заявляла, что уделяет много внимания складным устройствам и намерена делать упор на развитии этого направления.

По материалам 4PDA
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