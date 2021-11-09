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АМКУ расследует законность приватизации завода Большевик в Киеве

АМКУ расследует законность приватизации завода Большевик в Киеве

Антимонопольный комитет Украины изучает обстоятельства и действия участников аукциона, на котором было продано АО Первый Киевский машиностроительный завод (Большевик).

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что законностью приватизации завода Комитет занялся по собственной инициативе.

В то же время указано, что победитель торгов, ООО Дженерал Коммерс, запрашивал разрешения на приобретение акций Большевика, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

“Комитет установил, что это заявление не соответствует требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений относительно предварительного получения разрешения АМКУ на концентрацию субъектов хозяйствования. Заявление оставлено без рассмотрения”, – отметили в ведомстве.

Что касается этапа расследования, то в АМКУ сообщили, что ожидаются ответы на присланные Комитетом требования участникам аукциона и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах торгов.

Напомним, 27 октября Киевский завод Большевик был продан Дженерал Коммерс за 1,429 миллиарда гривен. Стартовая цена предприятия была установлена на уровне 1,39 миллиарда.

Приватизация «Большевика». Что будет дальше 🧐

По материалам Корреспондент.net
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