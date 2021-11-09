АМКУ расследует законность приватизации завода Большевик в Киеве

Антимонопольный комитет Украины изучает обстоятельства и действия участников аукциона, на котором было продано АО Первый Киевский машиностроительный завод (Большевик).

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что законностью приватизации завода Комитет занялся по собственной инициативе.

В то же время указано, что победитель торгов, ООО Дженерал Коммерс, запрашивал разрешения на приобретение акций Большевика, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

“Комитет установил, что это заявление не соответствует требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений относительно предварительного получения разрешения АМКУ на концентрацию субъектов хозяйствования. Заявление оставлено без рассмотрения”, – отметили в ведомстве.

Что касается этапа расследования, то в АМКУ сообщили, что ожидаются ответы на присланные Комитетом требования участникам аукциона и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах торгов.

Напомним, 27 октября Киевский завод Большевик был продан Дженерал Коммерс за 1,429 миллиарда гривен. Стартовая цена предприятия была установлена на уровне 1,39 миллиарда.