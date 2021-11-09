АМКУ расследует законность приватизации завода Большевик в Киеве

Антимонопольный комитет Украины изучает обстоятельства и действия участников аукциона, на котором было продано АО Первый Киевский машиностроительный завод (Большевик).
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что законностью приватизации завода Комитет занялся по собственной инициативе.
В то же время указано, что победитель торгов, ООО Дженерал Коммерс, запрашивал разрешения на приобретение акций Большевика, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия.
“Комитет установил, что это заявление не соответствует требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений относительно предварительного получения разрешения АМКУ на концентрацию субъектов хозяйствования. Заявление оставлено без рассмотрения”, – отметили в ведомстве.
Что касается этапа расследования, то в АМКУ сообщили, что ожидаются ответы на присланные Комитетом требования участникам аукциона и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах торгов.
Напомним, 27 октября Киевский завод Большевик был продан Дженерал Коммерс за 1,429 миллиарда гривен. Стартовая цена предприятия была установлена на уровне 1,39 миллиарда.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине вводят штрафы за продажу лекарств детям. Рада приняла законВчера, 12:30 - 464 14
Стало известно, как украинцы будут получать и тратить 1000 грн за вакцинациюВчера, 10:05 - 6006 4
В Украине усилят ограничения в «желтой» зоне: Минздрав готовит измененияВчера, 12:05 - 1051 4
Новые тарифы на проезд от КГГА шокировали даже маршрутчиков: теперь у них - свои планыВчера, 12:24 - 2256 4
Украинские еврооблигации обвалились на фоне невыплаты «зеленых» бондов инвесторамВчера, 16:44 - 1304 3
В Украине запретили цифры на индивидуальных номерных знаках для автомобилейВчера, 19:00 - 5761
Работа на телевидении и радио: сколько получают работники в сфере медиаВчера, 14:23 - 3369 1
Новые тарифы на проезд от КГГА шокировали даже маршрутчиков: теперь у них - свои планыВчера, 12:24 - 2256 4
МИД разъяснил условия въезда для украинских туристов в разные страны Европы (инфографика)Вчера, 17:03 - 1657 1
Wizz Air объявил однодневные скидки 20% на выборочные рейсы до конца мартаВчера, 13:03 - 1356
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-19Позавчера, 12:40 - 447
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 1205 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2854 5
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1242
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1323