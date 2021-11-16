Министр социальной политики Украины Марина Лазебная разъяснила механизм накопительных пенсий для физических лиц-предпринимателей. Министр отметила, что для ФЛП будет более добровольная программа. Они сейчас платят в солидарную систему и будут платить в накопительную.

«‎У нас сегодня примерно 10 млн наемных работников и около 2 млн — это ФЛП, которые платят сами за себя. И около 10 миллионов пенсионеров. Учитывая плохую демографическую ситуацию, нам нужно понимать, что достойные пенсии возможны только если люди будут иметь собственные пенсионные накопления в дополнение к государственной солидарной пенсии”‎ , — заявила Лазебная.

Лазебная отметила, что сейчас Минсоцполитики вместе с Минфином централизует на базе Единого социального реестра всю «‎социальную» информацию более чем из десятка различных источников.

«‎Государство в одном месте будет видеть всю „‎пенсионную историю“ человека как в солидарной, так и в накопительной системе, будет защищать эту информацию и пенсионные права человека, независимо от того, где хранятся его пенсионные накопления», — отмечает Лазебная.

Также министр подчеркнула, что для запуска второго уровня не нужно создавать дополнительных учреждений и тратить на это средства налогоплательщиков.

Напомним, в Министерстве социальной политики сообщили, что реформа по введению обязательного накопительного пенсионного обеспечения стартует в 2024 году. Однако для этого до конца 2021 года должен быть принят Верховной Радой соответствующий законопроект.

Также писали, что украинские пенсионеры совсем скоро могут столкнуться с еще большим безденежьем. В 2022 году дефицит Пенсионного фонда Украины составит не менее 200 миллиардов гривен и это при том, что настоящие размеры заработных плат и пенсионных выплат в реальности будут сокращаться.