В Киеве завершают строительство нового участка Большой Кольцевой

В столице до конца года планируют открыть автосообщение по новому участку Большой Кольцевой дороги – от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской, а также новую транспортную развязку над улицей Богатырской.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ на этом объекте.

Он отметил, что большую нагрузку на транспортную инфраструктуру Киева создает транзитный транспорт. Ежедневно через столицу проезжает более 4 тысяч грузовых авто.

«Город давно говорит, что единственным решением проблемы большого транзита через столицу является строительство киевской окружной дороги – проекта, который должно воплотить правительство. Чтобы транспорт не направлялся через столицу, затрудняя трафик и разрушая дороги в городе. Киев же сегодня, даже в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, делает все, что зависит от города», – отметил Кличко.

В частности, по его словам, до конца этого года в столице планируют открыть автосообщение по новому участку Большой Кольцевой дороги – от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской, и транспортную развязку на улице Богатырской.

«Напомню, этот объект был в планах строительства еще с 2008 года. И только мы взялись за воплощение этого проекта», – подчеркнул мэр.

Он отметил, что с тех пор, как был на объекте в сентябре, здесь многое изменилось и строительные работы близятся к завершению. Уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от проспекта Рокоссовского до улицы Семьи Кульженко, почти достроили путепровод через улицу Богатырскую. На нем завершили основные строительно-монтажные работы, обустроили гидроизоляцию и нижний слой асфальтобетонного покрытия. Также почти готов путепровод через железную дорогу. На нем тоже завершили основные строительно-монтажные работы и обустроили гидроизоляцию.

«Сегодня на этом крупном и важном объекте транспортной инфраструктуры продолжаются работы, чтобы как можно скорее открыть его для автомобильного движения. Здесь будут и велодорожки, пешеходные тротуары. Уже обустраивают все сети и дождевую канализацию. Также установят шумозащитный экран, чтобы шум от машин не мешал жителям близлежащих домов», – подчеркнул Кличко.