0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

В Киеве завершают строительство нового участка Большой Кольцевой

В Киеве завершают строительство нового участка Большой Кольцевой

В столице до конца года планируют открыть автосообщение по новому участку Большой Кольцевой дороги – от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской, а также новую транспортную развязку над улицей Богатырской.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ на этом объекте.

Он отметил, что большую нагрузку на транспортную инфраструктуру Киева создает транзитный транспорт. Ежедневно через столицу проезжает более 4 тысяч грузовых авто.

«Город давно говорит, что единственным решением проблемы большого транзита через столицу является строительство киевской окружной дороги – проекта, который должно воплотить правительство. Чтобы транспорт не направлялся через столицу, затрудняя трафик и разрушая дороги в городе. Киев же сегодня, даже в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, делает все, что зависит от города», – отметил Кличко.

В частности, по его словам, до конца этого года в столице планируют открыть автосообщение по новому участку Большой Кольцевой дороги – от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской, и транспортную развязку на улице Богатырской.

«Напомню, этот объект был в планах строительства еще с 2008 года. И только мы взялись за воплощение этого проекта», – подчеркнул мэр.

Он отметил, что с тех пор, как был на объекте в сентябре, здесь многое изменилось и строительные работы близятся к завершению. Уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от проспекта Рокоссовского до улицы Семьи Кульженко, почти достроили путепровод через улицу Богатырскую. На нем завершили основные строительно-монтажные работы, обустроили гидроизоляцию и нижний слой асфальтобетонного покрытия. Также почти готов путепровод через железную дорогу. На нем тоже завершили основные строительно-монтажные работы и обустроили гидроизоляцию.

«Сегодня на этом крупном и важном объекте транспортной инфраструктуры продолжаются работы, чтобы как можно скорее открыть его для автомобильного движения. Здесь будут и велодорожки, пешеходные тротуары. Уже обустраивают все сети и дождевую канализацию. Также установят шумозащитный экран, чтобы шум от машин не мешал жителям близлежащих домов», – подчеркнул Кличко.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.