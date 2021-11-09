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Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ о модернизации Укрпочты

Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕИБ о модернизации Укрпочты

В среду, 17 ноября, Верховная Рада ратифицировала гарантийное соглашение «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)» между Украиной и Европейским инвестиционным банком, которое подписали 6 октября 2020 года в Брюсселе.

Соответствующий законопроект поддержали 305 народных депутатов.

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В гарантийном соглашении предусматривается, что ЕИБ предоставляет кредит в сумме € 30 млн для АО «Укрпочта» на реализацию проекта «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)» на условиях соглашения, которое подписали 6 октября 2020 года в Брюсселе.

Согласно договору, «Укрпочта» должна выплатить кредит за 20 лет по следующим условиям: каждые полгода равными долями от основной суммы кредита или фиксированными частями от основной суммы и процентов по фиксированной или плавающей ставке.

«Укрпочта» планирует перестройку логистики компании, в частности, открытие 5 крупных сортировочных хабов в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Хмельницком, а также 22 меньших депо (ориентировочная стоимость первой фазы модернизации составляет 2,8 млрд грн, говорится в законопроекте).

Напомним, 6 октября 2020 года на саммите «Украина-ЕС» в Брюсселе министр инфраструктуры Владислав Криклий и вице-президент Европейского инвестиционного банка Лилиана Павлова подписали гарантийное соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) «Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)».

По материалам Espreso.tv
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