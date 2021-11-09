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Meta разрабатывает VR-перчатку: можно будет чувствовать объекты в виртуальной реальности

Meta разрабатывает VR-перчатку: можно будет чувствовать объекты в виртуальной реальности

Компания Meta работает над тактильной перчаткой, которая позволит ощущать предметы виртуальной реальности. По плану компании, они станут неотъемлемой частью виртуального взаимодействия.

Об этом сообщает Meta.

Специалисты команды Meta Reality Labs в течение семи лет создавали прототипы перчатки, которая позволит обеспечить тактильную связь для пользователя при взаимодействии с предметами в виртуальном мире.

Внутри устройства есть специальные надувные элементы, их еще называют пневмоприводами или актуаторами. Они находятся в ладони и пальцах. При этом прототип может не только воспроизводить тактильные ощущения, но и работать как VR-контроллер благодаря специальным маркерам на тыльной стороне ладони, что позволяет отследить движения пальцев.

Перчатка способна обеспечить имитацию давления и обратной связи от предметов – в сочетании с визуальными и звуковыми сигналами это создает иллюзию физического прикосновения.

По материалам РБК-Украина
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