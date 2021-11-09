Украинцы стали чаще обращаться в Нацбанк: жалуются на коллекторов и кредитные компании

Национальный банк в III квартале 2021 года получил и обработал почти 29 тысяч обращений потребителей финансовых услуг.

Об этом свидетельствуют данные отчета о работе НБУ с обращениями потребителей финуслуг.

В третьем квартале количество обращений в Нацбанк продолжило рост.

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Больше всего потребители обращаются в НБУ через контакт-центр, в который в течение квартала поступило 17 462 звонка. Количество звонков в контакт-центр выросло на 10% (с 15 857), а количество письменных обращений – на 18% (с 9 623 до 11 344) по сравнению со вторым кварталом.

Больше всего жалоб потребителей касались работы более 300 небанковских финучреждений (в том числе и страховщиков) – 8 716 письменных обращений и 5 755 звонков в контакт-центр.

Больше всего жалоб – 87% или 7 583 обращения касались работы небанковских финучреждений, которые занимаются потребительским кредитованием. Из них 4 959 обращений касались их коллекторской деятельности, в отношении деятельности страховых компаний – 1 071 обращение (12%), относительно деятельности кредитных союзов и ломбардов – 50 обращений.

Именно урегулирование задолженности и неэтичное поведение коллекторов и кредитных учреждений — самая распространенная тема как письменных обращений (47% от объема), так и звонков в контакт-центр (19%).

Среди проблемных вопросов в работе небанковских финучреждений – начисление процентов сверх срока кредитования, мошенничество с использованием утерянных документов потребителей, споры со страховыми компаниями, жесткие методы взыскания проблемной задолженности.



Таблица: НБУ

В третьем квартале НБУ также получил жалобы потребителей на работу 46 украинских банков, чаще всего – в отношении работы 3 банков.

17% обращений касались работы банков с иностранным капиталом, 6% и 8% – частных и государственных банков соответственно имели признаки нарушения прав потребителей финуслуг.

Самыми распространенными вопросами стали правоотношения по кредитным договорам – 741 обращение и электронные платежные средства и расчеты – 540 обращений.

Среди выявленных проблемных вопросов в работе банков – случаи мошенничества со счетами клиентов, навязывание дополнительных услуг, жесткие действия по взысканию проблемной задолженности.

Одной из главных причин роста количества обращений в НБУ стал новый закон №1349-IX об урегулировании коллекторской деятельности, который вступил в полное действие с 14 июля 2021 года.