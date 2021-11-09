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Стоимость Bitcoin упала ниже 60 тысяч долларов

Стоимость Bitcoin упала ниже 60 тысяч долларов

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin продолжает существенно дешеветь на торгах в среду, 17 ноября.

Об этом говорят данные биржи CoinDesk.

Так, с начала суток цена Bitcoin упала на 2,19% – до 59 406 долларов. При этом минимальная цена за последние 24 часа составляет 58 627 долларов, а максимальная — 61 381 доллар.

Объем капитализации рынка Bitcoin снизился до 1,12 трлн долларов.

Напомним, вчера Bitcoin подешевел на 10%. При этом аналитики рынка заявляли, что нет никаких новостей, которые стимулируют такое снижение. Это может быть обусловлено получением прибыли после резкого роста.

10 ноября Bitcoin обновил исторический максимум — более 69 тысяч долларов. Криптовалюта подорожала после данных об инфляции в США.

Накануне сообщалось, что Bitcoin обновили впервые за четыре года. Изменения в коде криптовалюты призваны усилить анонимность владельцев и улучшить «эффективность сделок».

По материалам Корреспондент.net
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