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Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

Компания Uber сообщила о закрытии сервиса Uber Shuttle в Киеве с 19 ноября 2021 года.

Об этом сказано на сайте компании.

«После 2,5 лет работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября. Мы искренне благодарим пользователей и партнеров, которые были с нами в течение этого времени. Тем не менее, мы хотим и дальше помогать городам продвигаться с помощью технологии Uber. Другие наши сервисы, как UberX и Uber Comfort, будут работать в Киеве, поэтому мы надеемся, что вы продолжите пользоваться Uber», — сказано в сообщении.

В компании обещают вернуть неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, на карту, с которой была совершена покупка. Для пакетов, которые были приобретены за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой сервис Uber в Украине.

Справка Finance.ua:

  • Uber Shuttle — это сервис, который позволяет пассажирам заказывать не отдельное такси, а бронировать место в микроавтобусе, который будет следовать по определенному маршруту;
  • сервис совместных поездок Uber Shuttle начал работать в Украине 15 мая 2019 года;
  • весной 2021 года сервис временно останавливал работу в Киеве из-за «коронакриза».
По материалам Finance.UA
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