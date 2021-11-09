Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

Компания Uber сообщила о закрытии сервиса Uber Shuttle в Киеве с 19 ноября 2021 года.
Об этом сказано на сайте компании.
«После 2,5 лет работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября. Мы искренне благодарим пользователей и партнеров, которые были с нами в течение этого времени. Тем не менее, мы хотим и дальше помогать городам продвигаться с помощью технологии Uber. Другие наши сервисы, как UberX и Uber Comfort, будут работать в Киеве, поэтому мы надеемся, что вы продолжите пользоваться Uber», — сказано в сообщении.
В компании обещают вернуть неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, на карту, с которой была совершена покупка. Для пакетов, которые были приобретены за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой сервис Uber в Украине.
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