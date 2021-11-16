Юрий Прус: психология инвестиций, или Деньги – вещь эмоциональная

Принято считать, что в инвестировании приоритетное значение имеют те параметры, которые можно измерить математическими методами: доходность, риски, диверсификация и прочее.

Однако в последние годы все большее внимание привлекает к себе поведенческая экономика, которая говорит о том, что эмоции инвесторов и их поведенческие эффекты крайне важны для понимания работы инвестиционного рынка. И неспроста.

К примеру, я без преувеличения могу сказать, что в работе с типичным инвестором нашей компании психология – это самое главное. Потому что для любого человека (не профессионала) ключевое значение при принятии решений имеют эмоции.

И это касается не только сферы финансов, этот механизм работает во всех сферах жизнедеятельности. К примеру, если я захожу в обувной магазин, то выбираю себе туфли по принципу «нравится – не нравится», то есть включаются эмоции. В случае же, если бы я был ответственным за ассортимент обуви в магазине профессионалом, я бы руководствовался другими параметрами: закупочная цена, мода, качество, бренд и проч.

При этом психотипы инвесторов проще всего выделить по возрастному принципу. Когда мы молоды, мы имеем супероптимистический взгляд на жизнь. Нам кажется, что мир – это постоянный прогресс, развитие, и в будущем все обязательно будет хорошо.

По мере накопления негативного опыта, ошибок, мировоззрение меняется, и к 70 годам, как правило, человек имеет суперпессимистический взгляд: что все плохо и плохо закончится. А от нашего мировоззрения зависит аппетит к риску, который и определяет инвестиционную стратегию.

К примеру, видение будущего молодого человека примерно такое: «Скоро человечество покорит Марс, на Земле будут только «зеленые» источники энергии, а традиционные деньги заменит криптовалюта». Человек постарше видит это иначе: «Ничто не ново под луной, мир движется не в лучшую сторону». Все это – результат работы наших эмоций.

При этом на принятие решений отдельным инвестором влияет не столько его психотип, сколько то медийное поле, в котором он находится. До появления интернета информационное окружение у всех было более-менее одинаковое: пара ТВ-каналов, одни и те же газеты, бигборды.

Сейчас каждый человек имеет не менее двух часов экранного времени, а медийное поле для него создается индивидуально: стоит лишь один раз лайкнуть какую-то тему, и ваш мир уже не будет прежним.

К примеру, человек отправил в сеть запрос о вегетарианстве. С этого момента поисковики и соцсети будут настойчиво предлагать ему контент по этой теме. Всё, теперь мир такого человека – это вегетарианство и все, что связано с отказом от животных продуктов. Если вы “лайкнули” тему биткоина, то ваш мир – это мир криптовалют. Мировоззрение двух таких людей – радикально отличается, они живут на разных полюсах.

Вот это и определяет отношение к инвестициям. К примеру, взгляд одного инвестора состоит в том, что экономика стремительно развивается, нужно инвестировать в стартапы с искусственным интеллектом, которые, в его понимании, должны приносить минимум 100% прибыли в год. И вы никогда не переубедите его в обратном, потому что это – его мир.

Существует, к примеру, другой инвестор, который “лайкнул” статью о крахе бирж или доткомов, и теперь он живет в совершенно другом мире, в котором фондовые рынки непременно обрушатся. Медийное поле имеет определяющее значение для инвестиционной стратегии.

Логичным будет вопрос читателя о том, как избежать негативного влияния медийного поля? Отвечу так: я считаю, что для инвестора с небольшим чеком ($5-10 тыс.) вопрос этот остро не стоит. Во что он верит, в чем разбирается, в это направление и стоит инвестировать. Почему? Потому что это не столь большие деньги, которые заставляют менять подход к инвестированию.

Когда же ответственность за принимаемые решения очень велика (тут уже каждый сам для себя определяет, с какой суммы он испытывает эту эмоцию), лучше обратиться к профессионалам.

«Но в компаниях-профессионалах работают такие же люди, как и мы, которые тоже подвержены влиянию эмоций!» – возразит внимательный читатель и будет прав. Действительно, ничто человеческое не чуждо и сотрудникам профессиональных участников рынка.

Однако в большинстве случаев речь идет о наемном сотруднике, который, возможно, и несет какую-то персональную ответственность за успех или неуспех сделок, но он оперирует не своими собственными деньгами, а потому его эмоциональные реакции не так сильно влияют на принимаемые решения.

При этом не отрицаю, что тут многое зависит от правильного выбора компании-партнера для инвестирования (брокера, консультанта).

К сожалению, в Украине сейчас бум на компании, которые привлекают инвестиции частных инвесторов в свой бизнес, но при этом выходят за рамки финансовой этики. Так, функция провайдера инвестиционных услуг (брокера, финконсультанта) подразумевает предоставление инвестору инструмента для инвестирования и, возможно, профессиональных советов, но никакой ответственности за результаты такого инвестирования не несет.

Если же привлечением инвестиций занимается сам бизнес, который нуждается в финансировании, то есть сторона заангажированная, это должно насторожить инвестора.

К примеру, многие украинцы сталкивались с предложением от застройщиков об инвестировании в строящиеся объекты недвижимости на побережье Грузии. Почему такое предложение вызывает у меня подозрения?

Ответ прост: на финансовом рынке представлены профессиональные продавцы и покупатели – банки, финансовые компании, фонды. Они понимают правила игры и его механизмы работы. И если на финансовый рынок выходит стоящий, хороший продукт, то на него будет высокий спрос.

Если на рынок за финансированием выходит перспективный бизнес, то к нему выстроится очередь из профессиональных инвесторов, которые наперебой будут предлагать деньги на хороших условиях.

В нашем же примере, компания-застройщик по какой-то причине предпочитает иметь дело не с профи, что в обязательном порядке предполагает доскональное изучение ее бизнеса и перспектив, а с индивидуальными инвесторами, которые в этом контексте наивны, как дети. Почему? Вопрос риторический.

Какой же совет я могу дать тем, кто ищет надежную компанию-партнера для инвестирования? Я бы обратил внимание на следующие факторы:

объемы компании. При этом не стоит сильно обращать внимание на отчеты. Просто придите в офис такой компании и посмотрите, кто делает сделки, что это за люди и сколько их;

возраст компании. На фондовом рынке есть цикличность – 12-15 лет. Очень важно, чтобы компания достойно прошла хотя бы последний цикл и его кризисы;

репутация.

Юрий Прус, владелец украинского инвестиционного Multi-family Office Advance Finance Alliance