Ставки по ипотечным кредитам снизились

Банки выдали 7,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 6,1 млрд грн за первые девять месяцев 2021 года.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в НБУ, что украинские банки в сентябре 2021 года выдали 943 ипотечных кредита на общую сумму 812 млн грн.
По данным НБУ, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,7 раза в денежном измерении.
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Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости сохраняют доминантные позиции: их доля в сентябре составила 88% от количества и 86% от объема всех выданных ипотечных кредитов.
Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили почти 90% новых сделок.
Средняя сумма договора в сентябре составила 861,1 тыс. грн и была несколько ниже, чем в августе (889,7 тыс. грн) вследствие роста доли ипотечного кредитования в регионах и уменьшения средней суммы договора в Киеве.
Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила в сентябре 15,4% на первичном и *13,6% – на вторичном рынке. С начала года ставки снизились соответственно на 1,5 п. п. и на 0,3 п. п.
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