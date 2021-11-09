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Ставки по ипотечным кредитам снизились

Ставки по ипотечным кредитам снизились

Банки выдали 7,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 6,1 млрд грн за первые девять месяцев 2021 года.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал в НБУ, что украинские банки в сентябре 2021 года выдали 943 ипотечных кредита на общую сумму 812 млн грн.

По данным НБУ, новое ипотечное кредитование более чем удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,7 раза в денежном измерении.

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Кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости сохраняют доминантные позиции: их доля в сентябре составила 88% от количества и 86% от объема всех выданных ипотечных кредитов.

Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили почти 90% новых сделок.

Средняя сумма договора в сентябре составила 861,1 тыс. грн и была несколько ниже, чем в августе (889,7 тыс. грн) вследствие роста доли ипотечного кредитования в регионах и уменьшения средней суммы договора в Киеве.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила в сентябре 15,4% на первичном и *13,6% – на вторичном рынке. С начала года ставки снизились соответственно на 1,5 п. п. и на 0,3 п. п.

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По материалам Finance.UA
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