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Кабмин изменил условия назначения субсидий

Кабмин изменил условия назначения субсидий

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал о новых условиях предоставления жилищных субсидий.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, наиболее незащищенным категориям граждан изменены отдельные положения порядка предоставления жилищных субсидий.

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Для кого будут действовать новые условия. Так, для жителей населенных пунктов на линии соприкосновения, которые вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины остались без тепло- или газоснабжения и используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, размер субсидии в отопительный сезон будет рассчитываться с учетом социальных нормативов потребления электрической энергии, предусмотренных для электроотопления.

Соответствующие изменения упростят доступ к программе жилищных субсидий граждан, проживающих в населенных пунктах на линии соприкосновения. Для этого нужен будет лишь акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и подтверждение органа местного самоуправления об отсутствии тепло- или газоснабжения.

Также приобретут право на получение субсидии лица в следующих случаях:

  • если в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат, которым менее 5 лет;
  • если отсутствуют доходы в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста (по заключению врача);
  • в случае приобретения жилья за счет средств, выделенных из государственного или местного бюджета.

Кроме того, при определении права лиц на получение жилищной субсидии не будут учитываться жилые помещения, расположенные в поселках городского типа, а также те, на которые оформлено завещание.

Указанные критерии пересмотрены по результатам практической реализации действующего порядка предоставления жилищной субсидии, что особенно актуально в начале отопительного периода.

«Также обращаем внимание, что гражданам, которые обратятся за оформлением жилищной субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного периода, субсидия назначается с начала такого отопительного сезона», — добавили в Минсоцполитики.

Справка Finance.ua:

  • украинцы, которые имеют задолженности по выплате коммунальных платежей, все равно имеют право на получение жилищной субсидии, но им для этого необходимо заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения;
  • при увеличении коммунальных тарифов размер субсидий будет увеличиваться автоматически, никаких дополнительных заявлений или других документов от людей не нужно.
По материалам Finance.UA
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