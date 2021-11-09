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Байден подписал инфраструктурный закон на $1,2 триллиона

Байден подписал инфраструктурный закон на $1,2 триллиона

Президент США Джо Байден официально утвердил закон об инвестициях в инфраструктуру, который предусматривает выделение государственных средств на сумму около $ 1,2 триллиона.

Торжественная церемония подписания состоялась в понедельник на лужайке перед Белым домом.

«Мое послание американскому народу таково: Америка снова продвигается вперед, и ваша жизнь изменится к лучшему», — заявил Байден во время церемонии.

Ожидается, что масштабный закон, который получил двухпартийную поддержку, будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест по всей стране и позволит качественно улучшить инфраструктуру Соединенных Штатов в период после пандемии.

Инициатива по инвестициям в инфраструктуру была внесена на рассмотрение Конгресса администрацией Байдена вместе с другим законопроектом, который касается социальной поддержки и борьбы с климатическими изменениями на сумму $ 1,75 триллиона. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что обе инициативы будут способствовать уменьшению инфляции, которая охватила страну на фоне коронакризиса.

По материалам Укринформ
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