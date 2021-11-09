Кабмин выделил 67,5 млн гривен на закупку тестов для выявления «Дельты» в Украине

Кабинет Министров Украины выделил 67,5 млн гривен на закупку тест-систем для выявления штамма «Дельта» на уровне регионов. Это позволит провести 450 тысяч исследований.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Для обеспечения более эффективного контроля за эпидситуацией возникла необходимость обеспечить выявление штамма «Дельта» на региональных уровнях.

67,5 млн гривен были выделены на закупку 4,5 тысяч наборов тест-систем, которые позволят провести 450 тысяч исследований для идентификации вышеупомянутого штамма. Речь идет о 150 тысячах исследований ежемесячно.

«Средства перераспределили из программы «Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями», — добавляет пресс-служба.