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День финансов: код «78» в водительских удостоверениях, планы по метро на Троещину, криптопереводы и «Новая почта»

День финансов: код «78» в водительских удостоверениях, планы по метро на Троещину, криптопереводы и «Новая почта»

Понедельник, 15 ноября. Экватор месяца поведал о следующем:

Сертификат для переболевших в «Дії». В приложении «Дія» появился сертификат для тех, кто переболел COVID-19. В приложении пользователям отображаются два документа: внутренний и международный. Сгенерировать сертификат в «Дія» можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения. При этом документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год. Вот как выглядит подобный сертификат.

Контракт «Антонова» по программе перевозок НАТО и ЕС. Государственное предприятие «Антонов» впервые подписало контракт на 5 лет по использованию его самолетов в программе стратегических авиаперевозок Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО и Евросоюза. По новому контракту ГП «Антонов» должно предоставлять два самолета Ан-124-100 на постоянной основе.

А сколько зарабатывает ваш коллега? В Финляндии правительство планирует принять новый закон, который позволяет работникам проверять, сколько зарабатывают их коллеги. Такой шаг — часть попытки сократить разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами. Например, работник может подозревать, что подвергается дискриминации.

Метро на Троещину и Виноградарь. Тянем, не потянем? В Киеве продолжается строительство ветки метро на Виноградарь, при этом уже активно обсуждается строительство новой линии на Троещину.

Однако пока все в основном на этапе разработки проектов. Про сроки, обещания, реальность и связанные с этим ценами на недвижимость – читайте в специальном материале Finance.ua:

Метро на Троещину и Виноградарь: чего ждать, и как это изменит город

Код «78» в водительских удостоверениях. В конце декабря в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач в виде кода «78». С таким документом водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой. Напомним, в удостоверениях уже изменились отметки, указывающие на ограничение управления транспортом.

Криптопереводы и «Новая почта». Компания «Новая почта» подала заявку в «Укрпатент» на регистрацию торгового знака NovaSpace с криптовалютными и компьютерными КВЭДами. Под новой торговой маркой планируется предоставлять ряд финансовых услуг.

Сколько стоит эта картина? Внимание, фото-вопрос:

Акварельное полотно сцены сбора урожая под названием «Meules de blé» («Пшеничные стога»), которое во время Второй мировой войны конфисковали нацисты, продали на аукционе Christie’s. Как вы думаете, сколько заплатил покупатель за эту картину? Ответ по ссылке.

По материалам Finance.UA
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