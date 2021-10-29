0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 244 0

Ливанец обустроил в Киевской области типографию по печати фальшивых гривен и долларов

Ливанец обустроил в Киевской области типографию по печати фальшивых гривен и долларов

На Киевщине задержали группу фальшивомонетчиков. Организатором оказался 43-летний ливанец, который устроил в своем доме типографию для печати поддельной валюты. Так, на цветном принтере сначала изготавливали купюры номиналом 200 грн и $100, а затем наносили металлическим предметом отпечаток портрета и защитные элементы.

“В ходе контроля за совершением преступления правоохранители провели 3 оперативные закупки поддельных денег на общую сумму 45 тыс. грн. 11 ноября во время спецоперации правоохранители задержали одного из участников преступной группировки после сбыта поддельных денежных средств на сумму 30 тыс. грн”, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе обысков полицейские изъяли:

  • 120 купюр номиналом 200 грн и 16 купюр номиналом $100 с признаками подделки;
  • 19 листов бумаги с изображенными рисунками, похожими на купюры номиналом $100;
  • металлические предметы с отпечатками портретов;
  • 2 принтера;
  • 10 бутылок со специальными красками;
  • устройства для открытия автомобилей;
  • устройство, похожее на сканер для банковских карт;
  • более 300 банковских карт;
  • мобильные телефоны.

Как не получить фальшивку?

Чтобы не обнаружить у себя фальшивку, нужно покупать валюту в банках. Несмотря на то, что подделки могут попасть даже в кассах банковских отделений, легальные финансовые учреждения остаются самым надежным продавцом валюты.

У банков имеется больше возможностей выявить ненастоящие деньги. Покупая или снимая валютный депозит, каждую купюру следует внимательно рассмотреть сразу на месте. Если есть сомнения, – можно потребовать отправить купюру на экспертизу в НБУ или заменить ее на другую.

Обязательно надо проверять обменники. В нашей стране есть сотни нелегальных обменников. Перед тем как покупать доллары в пункте обмена, сначала рекомендуется проверить наличие лицензии от Нацбанка.

Нужно требовать чеки. При покупке валюты вам должны выдать чек. Если ни одного документа, подтверждающего покупку, вам не дают, лучше отказаться от такой операции.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.