Ливанец обустроил в Киевской области типографию по печати фальшивых гривен и долларов

На Киевщине задержали группу фальшивомонетчиков. Организатором оказался 43-летний ливанец, который устроил в своем доме типографию для печати поддельной валюты. Так, на цветном принтере сначала изготавливали купюры номиналом 200 грн и $100, а затем наносили металлическим предметом отпечаток портрета и защитные элементы.
“В ходе контроля за совершением преступления правоохранители провели 3 оперативные закупки поддельных денег на общую сумму 45 тыс. грн. 11 ноября во время спецоперации правоохранители задержали одного из участников преступной группировки после сбыта поддельных денежных средств на сумму 30 тыс. грн”, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В ходе обысков полицейские изъяли:
Как не получить фальшивку?
Чтобы не обнаружить у себя фальшивку, нужно покупать валюту в банках. Несмотря на то, что подделки могут попасть даже в кассах банковских отделений, легальные финансовые учреждения остаются самым надежным продавцом валюты.
У банков имеется больше возможностей выявить ненастоящие деньги. Покупая или снимая валютный депозит, каждую купюру следует внимательно рассмотреть сразу на месте. Если есть сомнения, – можно потребовать отправить купюру на экспертизу в НБУ или заменить ее на другую.
Обязательно надо проверять обменники. В нашей стране есть сотни нелегальных обменников. Перед тем как покупать доллары в пункте обмена, сначала рекомендуется проверить наличие лицензии от Нацбанка.
Нужно требовать чеки. При покупке валюты вам должны выдать чек. Если ни одного документа, подтверждающего покупку, вам не дают, лучше отказаться от такой операции.
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