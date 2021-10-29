Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,03–0,6%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,10 до 26,11 грн (+0,03%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 26,08/26,10 до 26,24/26,26 грн (+0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,05/26,24 до 26,14/26,37 (+0,4%/+0,5%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,9% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Alpari, рост доллара произошел во многом благодаря усилиям регулятора.

“НБУ на прошлой неделе на межбанковском рынке выкупил рекордный в этом году объем валюты на сумму $858,3 млн. Почти весь объем выкупленной валюты составляли валютные средства госкомпании НЭК «Укрэнерго», которая разместила 5-летние еврооблигации под госгарантии на $825 млн по ставке 6,875% годовых. НЭК «Укрэнерго» должна была конвертировать полученные от кредиторов валютные средства в гривну для расчетов с генерацией зеленой энергетики”, – говорит эксперт.

На начавшейся неделе он ожидает незначительный рост курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,4 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 26,2/26,4 грн”, — прогнозирует Иосуб.

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Андрей Гойлов, аналитик Roboforex отмечает, что в середине прошлой недели на межбанке произошел аномальный “всплеск” активности продавцов.

“Объем сделок в системе Bloomberg превышал 1 млрд долларов США. НБУ приобрел на рынке боле 800 млн долларов США. Ближе к концу недели спекулянты начали “играть на повышение”, пользуясь низкими объемами торгов. Это привело к небольшому ослаблению курса украинской национальной валюты к евро и доллару США”, — комментирует эксперт.

По словам Гойлова, завтра Минфин Украины проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены бонды в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев. Настроение инвесторов определит динамика средневзвешенной доходности “длинных” бумаг.

На прошедшей неделе нерезиденты начали увеличивать свои вложения в ОВГЗ. С начала текущего месяца их портфели выросли на 1,21 млрд грн – до 96,01 млрд. Это позитивно скажется на курсе гривне в среднесрочной перспективе.

Эксперт полагает, что на текущей неделе доллар США относительно гривны опустится ниже уровня 26,00. Единая европейская валюта “упадет” до отметки 29,90.