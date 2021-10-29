По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (62,831 млн грн и 44,863 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (43 и 51), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,33−26,34 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 94 активные заявки по доллару на сумму 107,694 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7777 — 79 797
26,3300 — 40 000
26,3300 — 25 000
26,3200 — 99 999
26,3200 — 63 336
26,3200 — 20 000
26,3200 — 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
26,2800 — 45 000
26,3000 — 10 000
26,3000 — 7 777
26,3200 — 10 000
26,3300 — 30 000
26,3300 — 30 000
26,3300 — 20 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,4321 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,3514 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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