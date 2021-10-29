По итогам климатического саммита шесть автокомпаний до 2040 года откажутся от бензиновых авто

Шесть автопроизводителей по итогам конференции по изменению климата в Глазго подписали декларацию о том, что они до 2040 года откажутся от выпуска автомобилей с бензиновыми двигателями.
Об этом сообщает The New York Times.
Такие обещания дали BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo.
Такие автопроизводители как BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota и Volkswagen Group не согласились подписать декларацию Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans.
«Они этого не сделали потому, что соглашение требует от предприятий делать дорогие инвестиции в технологии без соответствующих обещаний правительства построить инфраструктуру зарядки электромобилей», — пишет издание.
Напомним, более 30 стран мира в рамках климатической конференции COP26 договорились до 2040 года полностью отказаться от продажи транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Соглашение поддержали Великобритания, Канада, Чили, Хорватия, Нидерланды, Польша, Словения, Мексика, Турция и др.
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