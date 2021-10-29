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По итогам климатического саммита шесть автокомпаний до 2040 года откажутся от бензиновых авто

По итогам климатического саммита шесть автокомпаний до 2040 года откажутся от бензиновых авто

Шесть автопроизводителей по итогам конференции по изменению климата в Глазго подписали декларацию о том, что они до 2040 года откажутся от выпуска автомобилей с бензиновыми двигателями.

Об этом сообщает The New York Times.

Такие обещания дали BYD, Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz и Volvo.

Такие автопроизводители как BMW, Honda, Hyundai, Nissan, Stellantis, Toyota и Volkswagen Group не согласились подписать декларацию Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vans.

«Они этого не сделали потому, что соглашение требует от предприятий делать дорогие инвестиции в технологии без соответствующих обещаний правительства построить инфраструктуру зарядки электромобилей», — пишет издание.

Напомним, более 30 стран мира в рамках климатической конференции COP26 договорились до 2040 года полностью отказаться от продажи транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Соглашение поддержали Великобритания, Канада, Чили, Хорватия, Нидерланды, Польша, Словения, Мексика, Турция и др.

По материалам Економічна Правда
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