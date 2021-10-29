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Картину Ван Гога продали на аукционе почти за $36 миллионов

Картину Ван Гога продали на аукционе почти за $36 миллионов

Акварельное полотно сцены сбора урожая под названием «Meules de blé» («Пшеничные стога») Винсента Ван Гога, которое во время Второй мировой войны конфисковали нацисты, продали на аукционе Christie’s за 35 855 000 долларов.

Об этом сообщает аукционный дом Christie’s.

Аукцион состоялся 11 ноября в Нью-Йорке.

Картина «Пшеничные стога» изображает женщин, работающих на полях в Арло, Франция.

Ван Гог нарисовал сцену 1888 года после того, как он переехал во французскую сельскую местность из-за плохого здоровья.

Находясь в Арло, он увлекся пасторальной жизнью вокруг, и «Meules de blé» было одним из нескольких произведений, посвященных урожаю, которые он создал в этот период.

Британский аукционный дом Christie’s в своем каталоге отметил, что акварель демонстрирует «одержимость Ван Гога японизмом», из-за которой он начал писать более графическим стилем, похожим на японские гравюры на дереве.


Фото: Christie’s

Изначально эта картина принадлежала брату Ван Гога, Тео. Затем в 1913 году ее купил еврейский промышленник Макс Мейровский. Во время Второй мировой войны Мейровский из-за антисемитских преследований в Германии был вынужден бежать. Тогда он доверил картину немецкому артсалону в Париже. После этого акварель попала во владение Мириам Кэролайн Александрины де Ротшильд, которая сама сбежала в Швейцарию после начала Второй мировой войны. Во время оккупации Франции нацисты ограбили ее коллекцию картин, в частности забрали «Пшеничные стога».

В 1941 году картину передали в музей Jeu de Paume, который нацисты использовали для хранения произведений искусства. По данным Christieʼs, «Пшеничные стога» затем передали в австрийский дворец Schloss Kogl. Далее в 1978 году картину приобрела галерея в Нью-Йорке Wildenstein & Co, где ее потом купил покойный коллекционер искусств Эдвард Локридж Кокс. После смерти Кокса между его наследниками и наследниками де Ротшильд возник спор о праве собственности на картину. Сообщают, что в конце концов стороны заключили «мировое соглашение».

Последний раз картину видели на публике в 1905 году, она была представлена в Стеделийкском музее в Амстердаме.

По материалам Укринформ
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