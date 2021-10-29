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«Антонов» впервые подписал 5-летний контракт по программе перевозок НАТО и ЕС

«Антонов» впервые подписал 5-летний контракт по программе перевозок НАТО и ЕС

Государственное предприятие «Антонов» впервые подписало контракт на 5 лет по использованию его самолетов по программе стратегических авиаперевозок Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО и Евросоюза.

Об этом рассказали представители предприятия на брифинге в Киеве.

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По новому контракту ГП “Антонов” должно предоставлять два самолета Ан-124-100 на постоянной основе. Они должны быть в режиме ожидания в аэропорту немецкого города Лейпциг. По дополнительному запросу ГП “Антонов” должно предоставить еще три самолета.

Кроме этого, по программе SALIS для нужд НАТО и ЕС могут использоваться самолеты “Мрия”, “Антей” и самолеты Ан-26, Ан-74.

По условиям контракта, самолеты должны быть размещены на территории одной из стран-участниц. Размещение самолетов в Лейпциге значительно упрощает процедуру перевозок и позволяет обеспечить их оперативность.

Предыдущий контракт по программе SALIS был подписан в 2019 году на три года. Он завершается 31 декабря 2021 года.

Участниками SALIS являются девять государств: Бельгия, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Германия, Норвегия, Венгрия и Франция.

По материалам Економічна Правда
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