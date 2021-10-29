«Желтые» только две области, больше всего - «красных»: обновлены карантинные зоны в Украине

По состоянию на сегодня, 15 ноября, Киев и 17 областей находятся в «красной» зоне адаптивного карантина. В «оранжевой» — 5 регионов, и два все еще находятся в «желтой».

Об этом сообщает МОЗ.

Отметим, недавно Закарпатская область была отнесена к «желтой» зоне карантина, однако сегодня она приобрела «оранжевый» цвет по эпидпоказателям.

«Желтая» зона:

Кировоградская область;

Тернопольская область.

«Оранжевая» зона:

Винницкая область;

Закарпатская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Черновицкая область.

«Красная» зона:

Киев;

Херсонская область;

Одесская область;

Запорожская область;

Донецкая область;

Днепропетровская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Ровенская область;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область;

Львовская область;

Волынская область;

Черкасская область.

Отметим, что «красная» зона (с самыми жесткими ограничениями) предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, заведений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.

Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, помимо официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.

Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.