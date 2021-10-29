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«Желтые» только две области, больше всего - «красных»: обновлены карантинные зоны в Украине

«Желтые» только две области, больше всего - «красных»: обновлены карантинные зоны в Украине

По состоянию на сегодня, 15 ноября, Киев и 17 областей находятся в «красной» зоне адаптивного карантина. В «оранжевой» — 5 регионов, и два все еще находятся в «желтой».

Об этом сообщает МОЗ.

Отметим, недавно Закарпатская область была отнесена к «желтой» зоне карантина, однако сегодня она приобрела «оранжевый» цвет по эпидпоказателям.

«Желтая» зона:

  • Кировоградская область;
  • Тернопольская область.

«Оранжевая» зона:

  • Винницкая область;
  • Закарпатская область;
  • Полтавская область;
  • Харьковская область;
  • Черновицкая область.

«Красная» зона:

  • Киев;
  • Херсонская область;
  • Одесская область;
  • Запорожская область;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровская область;
  • Сумская область;
  • Николаевская область;
  • Ровенская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область;
  • Львовская область;
  • Волынская область;
  • Черкасская область.

Отметим, что «красная» зона (с самыми жесткими ограничениями) предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, заведений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.

Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, помимо официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.

Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.

По материалам РБК-Украина
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