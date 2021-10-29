«Желтые» только две области, больше всего - «красных»: обновлены карантинные зоны в Украине

По состоянию на сегодня, 15 ноября, Киев и 17 областей находятся в «красной» зоне адаптивного карантина. В «оранжевой» — 5 регионов, и два все еще находятся в «желтой».
Об этом сообщает МОЗ.
Отметим, недавно Закарпатская область была отнесена к «желтой» зоне карантина, однако сегодня она приобрела «оранжевый» цвет по эпидпоказателям.
«Желтая» зона:
«Оранжевая» зона:
«Красная» зона:
Отметим, что «красная» зона (с самыми жесткими ограничениями) предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, заведений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.
Помимо этого запрещено проводить массовые мероприятия, помимо официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.
Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат теста.
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