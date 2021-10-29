Нацбанк выкупил рекордный недельный объем валюты

Национальный банк на межбанковском рынке 8-12 ноября 2021 года выкупил рекордный в этом году объем валюты – $858,3 млн.
Из них лишь $15 млн были куплены во время интервенции по лучшему курсу, тогда как $843,3 млн – во время интервенций по единому курсу.
Почти весь объем выкупленной валюты составляли валютные средства государственной компании НЭК “Укрэнерго”, которая разместила 5-летние еврооблигации под госгарантии на $825 млн и ставке 6,875% годовых.
НЭК «Укрэнерго» должна была конвертировать полученные от кредиторов валютные средства в гривну для расчетов с генерацией «зеленой» энергетики.
Операций по продаже валюты НБУ на прошлой неделе не проводил.
Предыдущие рекордные значения покупки валюты Нацбанком были зафиксированы 7-11 июня ($375 млн), 18-23 октября ($350,1 млн), 1-5 ноября ($314,5 млн).
С начала 2021 года НБУ уже выкупил на рынке $3,602 млрд, а продал – $246,6 млн.
Таким образом чистая покупка валюты составила $3,355 млрд.
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