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Нацбанк выкупил рекордный недельный объем валюты

Нацбанк выкупил рекордный недельный объем валюты

Национальный банк на межбанковском рынке 8-12 ноября 2021 года выкупил рекордный в этом году объем валюты – $858,3 млн.

Из них лишь $15 млн были куплены во время интервенции по лучшему курсу, тогда как $843,3 млн – во время интервенций по единому курсу.

Почти весь объем выкупленной валюты составляли валютные средства государственной компании НЭК “Укрэнерго”, которая разместила 5-летние еврооблигации под госгарантии на $825 млн и ставке 6,875% годовых.

НЭК «Укрэнерго» должна была конвертировать полученные от кредиторов валютные средства в гривну для расчетов с генерацией «зеленой» энергетики.

Операций по продаже валюты НБУ на прошлой неделе не проводил.

Предыдущие рекордные значения покупки валюты Нацбанком были зафиксированы 7-11 июня ($375 млн), 18-23 октября ($350,1 млн), 1-5 ноября ($314,5 млн).

С начала 2021 года НБУ уже выкупил на рынке $3,602 млрд, а продал – $246,6 млн.

Таким образом чистая покупка валюты составила $3,355 млрд.

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По материалам Финансовый клуб
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