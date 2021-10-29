Украинцы начали забирать гривны с депозитов

По итогам июля-сентября этого года объем депозитов населения в гривне сократился на 1,4%. Это связано с сезонным ростом потребительских расходов. Следовательно, клиенты стали чаще снимать средства по требованию.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
При этом в годовом исчислении физлица увеличили общую сумму депозитов в гривне на 15%. Одновременно бизнес нарастил вклады в третьем квартале и в годовом измерении – на 6,9% и 28,1% соответственно.
Что касается кредитования, то гривневые портфели в корпоративном сегменте выросли более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А общая сумма кредитов для населения увеличилась на 30% и превысила докризисный уровень. Быстрее всего растет ипотека – свыше 16% за квартал и 54,5% – в годовом измерении.
Однако доля неработающих кредитов снизилась на 3,9 п. п. и составила 33,3%. Это связано с максимальным в этом году списанием неработающих активов и ускорением кредитования.
Кроме того, доходность банковского сектора превысила уровень докризисного 2019-го. В третьем квартале банки получили 21,3 млрд грн прибыли, что в 1,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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