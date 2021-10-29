0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 344 0

Украинцы начали забирать гривны с депозитов

Украинцы начали забирать гривны с депозитов

По итогам июля-сентября этого года объем депозитов населения в гривне сократился на 1,4%. Это связано с сезонным ростом потребительских расходов. Следовательно, клиенты стали чаще снимать средства по требованию.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

При этом в годовом исчислении физлица увеличили общую сумму депозитов в гривне на 15%. Одновременно бизнес нарастил вклады в третьем квартале и в годовом измерении – на 6,9% и 28,1% соответственно.

Что касается кредитования, то гривневые портфели в корпоративном сегменте выросли более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А общая сумма кредитов для населения увеличилась на 30% и превысила докризисный уровень. Быстрее всего растет ипотека – свыше 16% за квартал и 54,5% – в годовом измерении.

Однако доля неработающих кредитов снизилась на 3,9 п. п. и составила 33,3%. Это связано с максимальным в этом году списанием неработающих активов и ускорением кредитования.

Кроме того, доходность банковского сектора превысила уровень докризисного 2019-го. В третьем квартале банки получили 21,3 млрд грн прибыли, что в 1,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Справка Finance.ua:

  • как не платить по чужим долгам, если кредит достался в наследство;
  • ФЛП не обязательно иметь банковский счет. Однако, если предпринимательская деятельность требует наличия такого счета для хранения средств и проведения банковских операций, предприниматель имеет право открыть его в любом банке Украины.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.