Сколько украинских семей установили собственные солнечные станции - инфографика

Количество домохозяйств, которые установили СЭС, выросло до 39,6 тыс.
Об этом сообщает Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению.
«В частности, в третьем квартале установлено 4240 СЭС в частных домохозяйствах, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении Госэнергоэффективности.
Тройка областей-лидеров при наличии СЭС: Днепропетровская область — 5559 станций, Закарпатская — 3225, Тернопольская — 3068.
При этом в агентстве отметили, что для дальнейшей поддержки малой распределенной генерации в соответствии с европейскими стандартами совместно с министерством энергетики и международными партнерами ведется разработка новой системы Net Billing.
Инфографика: Госэнергоэффективности
Ранее Министерство энергетики отмечало, что Net Billing должно изменить действующую систему «зеленых» тарифов для просьюмеров.
В результате внедрения такой системы потребители будут иметь возможность за счет установления объектов возобновляемой энергетики компенсировать собственное потребление, а излишки электроэнергии продавать по рыночной цене поставщикам.
Средства от продажи ресурса будут зачисляться на счет потребителя, а когда его потребление будет больше генерации, они будут списываться по цене поставки электроэнергии потребителю.
По расчетам министерства, Net Billing будет ориентирован на компенсацию именно собственного потребления и уменьшит объем перекрестного субсидирования за счет других потребителей. Новая система не коснется домохозяйств, которые уже работают по «зеленому» тарифу.
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