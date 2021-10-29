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Сколько украинских семей установили собственные солнечные станции - инфографика

Сколько украинских семей установили собственные солнечные станции - инфографика

Количество домохозяйств, которые установили СЭС, выросло до 39,6 тыс.

Об этом сообщает Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению.

«В частности, в третьем квартале установлено 4240 СЭС в частных домохозяйствах, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении Госэнергоэффективности.

Тройка областей-лидеров при наличии СЭС: Днепропетровская область — 5559 станций, Закарпатская — 3225, Тернопольская — 3068.

При этом в агентстве отметили, что для дальнейшей поддержки малой распределенной генерации в соответствии с европейскими стандартами совместно с министерством энергетики и международными партнерами ведется разработка новой системы Net Billing.


Инфографика: Госэнергоэффективности

Ранее Министерство энергетики отмечало, что Net Billing должно изменить действующую систему «зеленых» тарифов для просьюмеров.

В результате внедрения такой системы потребители будут иметь возможность за счет установления объектов возобновляемой энергетики компенсировать собственное потребление, а излишки электроэнергии продавать по рыночной цене поставщикам.

Средства от продажи ресурса будут зачисляться на счет потребителя, а когда его потребление будет больше генерации, они будут списываться по цене поставки электроэнергии потребителю.

По расчетам министерства, Net Billing будет ориентирован на компенсацию именно собственного потребления и уменьшит объем перекрестного субсидирования за счет других потребителей. Новая система не коснется домохозяйств, которые уже работают по «зеленому» тарифу.

По материалам НВ
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