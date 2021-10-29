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В «Газпроме» заявили, что перевыполнят обязательства по транзиту через Украину

В «Газпроме» заявили, что перевыполнят обязательства по транзиту через Украину

В этом году российский «Газпром» обещает не только выполнить, но и перевыполнить свои обязательства по договору с Украиной по транзиту газа в Европу. Как заявил глава компании Алексей Миллер, «Газпром» уже утвердил план закачки газа в хранилища Европы.

Об этом сообщает российское издание «ТАСС».

«Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано», — заявил Миллер.

Он отметил, что в это время «Газпром» выполняет утвержденный план закачки газа в европейские хранилища, используя различные маршруты транспортировки, в том числе и транзит через Украину.

Последние три дня российский «Газпром» заявляет о максимальном объеме транзита газа через Украину. Компания бронирует по 109,3 млн кубометров газа в сутки.

По материалам РБК-Украина
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