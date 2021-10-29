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Какие суммы налогов и взносов будут платить ФЛП с 1 января 2022 года

Какие суммы налогов и взносов будут платить ФЛП с 1 января 2022 года

С 1 декабря 2021 года в Украине увеличится минимальная заработная плата до 6500 грн. Это значит, что вырастут все показатели, связанные с минималкой.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Итак, показатели с 1 января 2022 года

Минимальная заработная плата:

  • с 1 января 2022 года – 6500 грн;
  • с 1 октября 2022 года – 6700 грн;

Начисление ЕСВ:

Минимальный размер страхового взноса:

  • с 1 января 2022 года – 1430 грн (6500 х 22%);
  • с 1 октября 2022 года – 1474 грн (6700 х 22%).

Максимальная сумма страхового взноса:

  • с 1 января 2022 года составляет 21 450 грн: максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 15 размеров минимальной заработной платы (6500 х 15 = 97 500,0 грн), отсюда максимальная сумма страхового взноса – 21 450 грн;
  • с 1 октября 2022 года максимальная сумма страхового взноса составит 22110 грн. (6700 х 15 х 22%).

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц:

  • с 1 января 2022 года – 2481 грн;
  • с 1 июля – 2600 грн;
  • с 1 декабря – 2684 грн.

Исходя из приведенных показателей, суммы налогов и взносов для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога в 2022 году будут составлять:

ФЛП I группы

ЕСВ: с 1 января 2022 – 1430 грн, с 1 октября 2022 – 1474 грн.

Единый налог: 248,10 грн – не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022.

ФЛП II группы

ЕСВ: с 1 января 2022 – 1430 грн, с 1 октября 2022 – 1474 грн.

Единый налог: 1300 гривен – 20% от минимальной заработной платы, установленной Законом на 1 января 2022 года.

ФЛП III группа

ЕСВ: с 1 января 2022 – 1430 грн, с 1 октября 2022 – 1474 грн.

Единый налог: 5% дохода, или 3% дохода и НДС.

ФЛП общей системы налогообложения

ЕСВ: с 1 января 2022 – 1430 грн, с 1 октября 2022 – 1474 грн.

Доходы ФЛП на общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от чистого дохода, который определяется как разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.

По материалам Finance.UA
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