Какие суммы налогов и взносов будут платить ФЛП с 1 января 2022 года

С 1 декабря 2021 года в Украине увеличится минимальная заработная плата до 6500 грн. Это значит, что вырастут все показатели, связанные с минималкой.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.
Итак, показатели с 1 января 2022 года
Минимальная заработная плата:
Начисление ЕСВ:
Минимальный размер страхового взноса:
Максимальная сумма страхового взноса:
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц:
Исходя из приведенных показателей, суммы налогов и взносов для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога в 2022 году будут составлять:
ФЛП I группы
ЕСВ: с 1 января 2022 – 1430 грн, с 1 октября 2022 – 1474 грн.
Единый налог: 248,10 грн – не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022.
ФЛП II группы
ЕСВ: с 1 января 2022 – 1430 грн, с 1 октября 2022 – 1474 грн.
Единый налог: 1300 гривен – 20% от минимальной заработной платы, установленной Законом на 1 января 2022 года.
ФЛП III группа
ЕСВ: с 1 января 2022 – 1430 грн, с 1 октября 2022 – 1474 грн.
Единый налог: 5% дохода, или 3% дохода и НДС.
ФЛП общей системы налогообложения
ЕСВ: с 1 января 2022 – 1430 грн, с 1 октября 2022 – 1474 грн.
Доходы ФЛП на общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от чистого дохода, который определяется как разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.
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