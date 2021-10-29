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В Украине планируют ввести страхование ответственности строителей

В Украине планируют ввести страхование ответственности строителей

В Украине планируют ввести страхование ответственности строителей за возведенный ими объект.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская. 

По ее словам, ко второму чтению в ВР готовится один из ключевых документов реформы градостроительной отрасли — законопроект №5655. Им, в частности, предусмотрено и страхование ответственности строителей за возведенный ими объект недвижимости. По этому поводу ведутся переговоры авторов законопроекта со страховыми компаниями, соответствующими ассоциациями и представителями Национального банка Украины.

«Страхование ответственности за ошибки, которые могут быть допущены в ходе строительства — это важный аспект реформы градостроительной отрасли. Заказчик, особенно если это государство или община, должен иметь гарантии, что человеческий фактор не приведет к непредвиденным финансовым затратам. Конечно, строители несут ответственность за возведенный объект, но часто, в случае допущенных ошибок, взыскать компенсацию не представляется возможным. Это нужно исправлять, поэтому мы проводим переговоры со страховыми компаниями, чтобы вместе разработать четкий механизм», — подчеркнула Наталья Козловская. 

Заместитель министра также отметила, что сейчас работа над внесением изменений в законопроект продолжается. Рекомендации НАПК учтены. 

Что предусматривает документ:

  • внедрение масштабной цифровизации процессов и регистрационных процедур в строительстве;
  • введение ряда превентивных мер, которые в будущем не позволят строиться «нахалбудам» или «домам-монстрам». 

Отметим, в сентябре этого года, в рамках реформы, была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) и создан новый цифровизированный орган с отличной структурой, полномочиями и принципами работы — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ). 

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По материалам Дело
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