Сеул объявил о планах войти в метавселенную

Столичное правительство Сеула объявило о том, что город станет первым мегаполисом в метавселенной. Проект, получивший предварительное название Metaverse Seoul, предусматривает создание виртуальной коммуникационной экосистемы для всех подразделений муниципальной администрации, включая сферы экономических, культурных, туристических, образовательных и гражданских услуг.
Понятие метавселенной подразумевает всеобщее цифровое пространство, в котором все действия осуществляются с помощью устройств виртуальной или дополненной реальности. С приходом пандемии люди преимущественно перенесли свою деятельность в интернет, поэтому данные платформы обретают всё большую популярность.
Столичная администрация уже инвестировала в проект 3,9 млрд вон ($ 3,3 млн) — он будет реализован до 2030 года. Если всё пройдёт успешно, то для встречи с городскими властями жителям Сеула нужно будет надевать гарнитуры виртуальной реальности. Схожим образом они смогут посещать массовые мероприятия.
Городская администрация планирует поэтапный перенос различных ведомств и услуг по поддержке бизнеса в виртуальное пространство. В 2023 году будет запущен проект под предварительным названием Metaverse 120 Centre — виртуальный центр услуг для граждан.
В рамках проекта под названием «Виртуальная туристическая зона» в цифровое пространство будут перенесены основные городские достопримечательности: площадь Кванхвамун, дворец Токсугун и рынок Намдэмун. Планируется также воссоздание утраченных исторических объектов, например, ворот Донуймун, которые были разрушены в 1915 году. С 2023 года в метавселенной начнут проводиться основные городские мероприятия, такие как Фестиваль фонарей — и ими смогут наслаждаться люди во всём мире.
Выход в метавселенную становится новым этапом эволюции умных городов. Чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ) служит в качестве общественного консьержа, реагируя на различные вопросы и жалобы от граждан по широкому кругу вопросов от нарушения правил парковки до протоколов, связанных с COVID-19. В перспективе планируется внедрение системы ИИ для мониторинга городских сетей водоснабжения и канализации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Законно ли требовать COVID-сертификат и не является ли это разглашением медицинской тайны украинцевПозавчера, 18:11 - 1683 21
Рост на 20-25% ежегодно: прогноз Нацбанка по тарифам на электроэнергиюВчера, 12:03 - 1102 15
Пенсии судьям подняли еще на 23 тысячи, рядовые украинцы получили по 400 грн: озвучен размер выплатыВчера, 09:13 - 7067 12
Как украинцы будут считать газ в киловатт-часах: разъяснение экспертаВчера, 11:00 - 6101 9
5 ошибок, из-за которых могут отказать в повышении зарплатыВчера, 10:06 - 1624 3
Инспекторы штрафуют водителей с «необновленными» водительскими удостоверениями: имеют ли законные основанияВчера, 17:50 - 8162 1
Пенсии судьям подняли еще на 23 тысячи, рядовые украинцы получили по 400 грн: озвучен размер выплатыВчера, 09:13 - 7067 12
Как украинцы будут считать газ в киловатт-часах: разъяснение экспертаВчера, 11:00 - 6101 9
5 ошибок, из-за которых могут отказать в повышении зарплатыВчера, 10:06 - 1624 3
Как правильно вести налоговый и бухгалтерский учет: советы для ФЛПовВчера, 08:30 - 1562 2
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 814 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2435 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1062
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1201
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4838 4