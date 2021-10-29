0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Сеул объявил о планах войти в метавселенную

Сеул объявил о планах войти в метавселенную

Столичное правительство Сеула объявило о том, что город станет первым мегаполисом в метавселенной. Проект, получивший предварительное название Metaverse Seoul, предусматривает создание виртуальной коммуникационной экосистемы для всех подразделений муниципальной администрации, включая сферы экономических, культурных, туристических, образовательных и гражданских услуг.

Понятие метавселенной подразумевает всеобщее цифровое пространство, в котором все действия осуществляются с помощью устройств виртуальной или дополненной реальности. С приходом пандемии люди преимущественно перенесли свою деятельность в интернет, поэтому данные платформы обретают всё большую популярность.

Столичная администрация уже инвестировала в проект 3,9 млрд вон ($ 3,3 млн) — он будет реализован до 2030 года. Если всё пройдёт успешно, то для встречи с городскими властями жителям Сеула нужно будет надевать гарнитуры виртуальной реальности. Схожим образом они смогут посещать массовые мероприятия.

Городская администрация планирует поэтапный перенос различных ведомств и услуг по поддержке бизнеса в виртуальное пространство. В 2023 году будет запущен проект под предварительным названием Metaverse 120 Centre — виртуальный центр услуг для граждан.

В рамках проекта под названием «Виртуальная туристическая зона» в цифровое пространство будут перенесены основные городские достопримечательности: площадь Кванхвамун, дворец Токсугун и рынок Намдэмун. Планируется также воссоздание утраченных исторических объектов, например, ворот Донуймун, которые были разрушены в 1915 году. С 2023 года в метавселенной начнут проводиться основные городские мероприятия, такие как Фестиваль фонарей — и ими смогут наслаждаться люди во всём мире.

Выход в метавселенную становится новым этапом эволюции умных городов. Чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ) служит в качестве общественного консьержа, реагируя на различные вопросы и жалобы от граждан по широкому кругу вопросов от нарушения правил парковки до протоколов, связанных с COVID-19. В перспективе планируется внедрение системы ИИ для мониторинга городских сетей водоснабжения и канализации.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.