У кого Украина покупает электроэнергию и кому продает: перечень стран

С начала года Украина сократила импорт электроэнергии почти вдвое, а экспорт снизился почти на четверть. Больше всего электричества государство экспортировало в Венгрию, а импортировало – из Беларуси.

За 2021 год Украина импортировала до 1 миллиарда киловатт в час, экспортировала – до 3,03 миллиарда. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

Откуда импортировали электричество:

из Беларуси – 522,6 миллиона киловатт в час;

из Словакии – 285,4 миллиона.

Куда экспортировали:

в Венгрию – 1,33 миллиарда киловатт в час;

Польшу – 777,7 миллиона;

Румынию – 525,2 миллиона;

Словакию – 230,1 миллиона;

Молдову – 160,2 миллиона.

Ранее Герус отмечал, что из всех энергоресурсов с электроэнергией в Украине – самая лучшая ситуация. В частности, именно в вопросе баланса экспорта и импорта. Политик обратил внимание, что в 2020 году в Украине импорт электроэнергии составил 0,2% от потребления.

Хотя в Украине есть сезонность. То есть летом и весной – профицит, а зимой – дефицит электроэнергии.