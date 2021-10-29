У кого Украина покупает электроэнергию и кому продает: перечень стран

С начала года Украина сократила импорт электроэнергии почти вдвое, а экспорт снизился почти на четверть. Больше всего электричества государство экспортировало в Венгрию, а импортировало – из Беларуси.
За 2021 год Украина импортировала до 1 миллиарда киловатт в час, экспортировала – до 3,03 миллиарда. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
Откуда импортировали электричество:
Куда экспортировали:
Ранее Герус отмечал, что из всех энергоресурсов с электроэнергией в Украине – самая лучшая ситуация. В частности, именно в вопросе баланса экспорта и импорта. Политик обратил внимание, что в 2020 году в Украине импорт электроэнергии составил 0,2% от потребления.
Хотя в Украине есть сезонность. То есть летом и весной – профицит, а зимой – дефицит электроэнергии.
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