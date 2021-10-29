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У кого Украина покупает электроэнергию и кому продает: перечень стран

У кого Украина покупает электроэнергию и кому продает: перечень стран

С начала года Украина сократила импорт электроэнергии почти вдвое, а экспорт снизился почти на четверть. Больше всего электричества государство экспортировало в Венгрию, а импортировало – из Беларуси.

За 2021 год Украина импортировала до 1 миллиарда киловатт в час, экспортировала – до 3,03 миллиарда. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

Откуда импортировали электричество:

  • из Беларуси – 522,6 миллиона киловатт в час;
  • из Словакии – 285,4 миллиона.

Куда экспортировали:

  • в Венгрию – 1,33 миллиарда киловатт в час;
  • Польшу – 777,7 миллиона;
  • Румынию – 525,2 миллиона;
  • Словакию – 230,1 миллиона;
  • Молдову – 160,2 миллиона.

Ранее Герус отмечал, что из всех энергоресурсов с электроэнергией в Украине – самая лучшая ситуация. В частности, именно в вопросе баланса экспорта и импорта. Политик обратил внимание, что в 2020 году в Украине импорт электроэнергии составил 0,2% от потребления.

Хотя в Украине есть сезонность. То есть летом и весной – профицит, а зимой – дефицит электроэнергии.

По материалам Телеканал 24
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