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До курорта Буковель зимой пустят больше поездов

До курорта Буковель зимой пустят больше поездов

«Укрзализныця» этой зимой планирует увеличить количество поездов в направлении горнолыжного курорта Буковель в Карпатах.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Как сообщается, компания начинает реновацию станции «Татаров» и инициирует процедуру ее переименования в «Татаров-Буковель».

«Реновация станции “Татаров” связана с тем, что станция географически ближайшая – 15 км или от 20 минут в пути – до популярного среди туристов урочища “Буковель” и одноименного лыжного курорта», – объяснили в УЗ.

В новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, компания запускает семь пар поездов в сторону Карпат.

Через Буковель последуют семь поездов: №5/6 Мариуполь – Рахов; №15/16 Харьков – Рахов; №55/56 Киев – Рахов; №95/96 Киев – Рахов; №25/26 Одесса – Рахов; №125/126 Николаев – Рахов; №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Продажа билетов №55/56 Киев – Рахов, №95/96 Киев – Рахов, №25/26 Одесса – Рахов и №125/126 Николаев – Рахов уже открыта.

По материалам Слово и Дело
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