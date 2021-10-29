Минобороны назвало самые убыточные предприятия за II квартал

В Министерстве обороны выделили 24 государственных предприятия, которые во втором квартале 2021 года отчитались о совокупном чистом убытке на сумму 12,5 миллиона гривен.
Об этом свидетельствует информация ведомства, предоставленная по запросу Марлин.
В частности, концерн «Военторгсервис», который предоставляет услуги кейтеринга, аренды, банно-прачечное обслуживание, гостиничные услуги, пошив одежды и прочее, во втором квартале получил 4,6 млн грн чистых убытков.
Черкасский автомобильный ремонтный завод получил 3 млн грн. Сколевский военный лесхоз — 2,1 млн грн. ГП «База ремонта техники» — 570 тыс. грн.
ГП «Инвестжилье», которое занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, получило во втором квартале 461 тыс. грн убытков.
Также в Минобороны перечислили причины убыточности предприятий.
Концерн «Военторгсервис» не выиграл ни одного лота на тендерах. Более того, на финансовый результат повлияло также уменьшение товарооборота от торговли и общественного питания.
Повышение заработной платы, повышение цен на коммунальные платежи, материалы, запасные части при выполнении работ по ценам прошлого года негативно сказались на результате Черкасского автомобильного ремонтного завода.
Предприятие «Сколевский военный лесхоз» на данный момент сократил объемы продаж продукции из-за отсутствия согласования лесного фонда на 2020−2021 годы, а также из-за отсутствия сырья и потери рынка сбыта.
Причиной убыточности ГП «Инвестжилье» стало уменьшение заказов на непрофильные для предприятия работы, а именно изготовление металлических конструкций и ремонт автомобильной техники.
Государственное предприятие «База ремонта техники» находится в процессе реорганизации путем присоединения к ГП «Киевское управление механизации и строительства».
Почему Минобороны не передает непрофильные для себя и убыточные предприятия на приватизацию, в ведомстве не сообщают.
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