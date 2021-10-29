Аналитики обновили рейтинг самых уязвимых экономик мира

Эксперты немецкого рейтингового агентства Scope Ratings оценили 95 стран по уязвимости и устойчивости к внешнеэкономическим рискам. Антилидерами в рейтинге стали экономики Ливана, Замбии и Анголы.

Так, аналитики отмечают, что в 2020 году экономики разных стран столкнулись с инфляцией на фоне коронакризиса. Однако в текущем году ситуация с пандемией начала улучшаться, и центробанки стали ужесточать денежно-кредитную политику.

Формируя список, специалисты изучили уровень уязвимости к потенциальному кризису платежного баланса (когда центробанку не хватает международных резервов для поддержания национальной валюты) и то, насколько хорошо государства смогут перенести эти трудности.

Таким образом, в десятку самых слабых экономик мира, кроме упомянутых государств, вошли также Грузия, Сальвадор, Беларусь, Шри-Ланка, Аргентина, Армения и Турция.

Как отмечено, Украина существенно улучшила свои позиции по сравнению с рейтингом 2018 года – она перешла с 95 места на 80-е. Ее официальные резервы выросли почти до 30 миллиардов долларов к октябрю 2021 года, а волатильность гривны и общие валютные риски снизились.