Аналитики обновили рейтинг самых уязвимых экономик мира

Эксперты немецкого рейтингового агентства Scope Ratings оценили 95 стран по уязвимости и устойчивости к внешнеэкономическим рискам. Антилидерами в рейтинге стали экономики Ливана, Замбии и Анголы.
Так, аналитики отмечают, что в 2020 году экономики разных стран столкнулись с инфляцией на фоне коронакризиса. Однако в текущем году ситуация с пандемией начала улучшаться, и центробанки стали ужесточать денежно-кредитную политику.
Формируя список, специалисты изучили уровень уязвимости к потенциальному кризису платежного баланса (когда центробанку не хватает международных резервов для поддержания национальной валюты) и то, насколько хорошо государства смогут перенести эти трудности.
Таким образом, в десятку самых слабых экономик мира, кроме упомянутых государств, вошли также Грузия, Сальвадор, Беларусь, Шри-Ланка, Аргентина, Армения и Турция.
Как отмечено, Украина существенно улучшила свои позиции по сравнению с рейтингом 2018 года – она перешла с 95 места на 80-е. Ее официальные резервы выросли почти до 30 миллиардов долларов к октябрю 2021 года, а волатильность гривны и общие валютные риски снизились.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Законно ли требовать COVID-сертификат и не является ли это разглашением медицинской тайны украинцевВчера, 18:11 - 1446 20
Пенсии судьям подняли еще на 23 тысячи, рядовые украинцы получили по 400 грн: озвучен размер выплаты9 ч. назад - 4830 10
Как украинцы будут считать газ в киловатт-часах: разъяснение эксперта7 ч. назад - 3017 5
Рост на 20-25% ежегодно: прогноз Нацбанка по тарифам на электроэнергию6 ч. назад - 612 4
Межбанк: курс доллара неожиданно взлетелПозавчера, 18:10 - 2311 3
Пенсии судьям подняли еще на 23 тысячи, рядовые украинцы получили по 400 грн: озвучен размер выплаты9 ч. назад - 4830 10
Как украинцы будут считать газ в киловатт-часах: разъяснение эксперта7 ч. назад - 3017 5
Выбраны лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качестваВчера, 22:00 - 2170 1
Законно ли требовать COVID-сертификат и не является ли это разглашением медицинской тайны украинцевВчера, 18:11 - 1446 20
5 ошибок, из-за которых могут отказать в повышении зарплаты8 ч. назад - 1332 2
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 796 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2415 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1053
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1191
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4821 4