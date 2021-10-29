Предусмотрено ли применение РРО для самозанятых лиц: разъяснение ГНС

С 1 января 2022 года в Украине расширяется круг субъектов хозяйствования (физических лиц-предпринимателей), которые должны применять регистраторы расчетных операций (РРО) и программные регистраторы расчетных операций (ПРО).

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от налоговой службы, распространяется ли это требование на физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Как поясняет портал Факты, независимая профессиональная деятельность — это участие физического лица в научной, литературной, артистической, художественной, образовательной или преподавательской деятельности, деятельность врачей, частных нотариусов, адвокатов, аудиторов, бухгалтеров, инженеров или архитекторов, лица, занятого религиозной (миссионерской) деятельностью, другой подобной деятельностью при условии, что такое лицо не является работником или физическим лицом — предпринимателем и использует наемный труд не более четырех физических лиц.

«Нормами ст. 178 НКУ, которой определен порядок налогообложения физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, не предусмотрено обязательного применения регистратора расчетных операций во время осуществления наличных и/или безналичных расчетов такими налогоплательщиками» , — пояснили в налоговой службе.

В то же время лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, являются плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Справка Finance.ua:

с 17 сентября 2021 года действуют изменения к правилам использования регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций;

с 1 января 2022 года вступает в силу закон о том, что все ФЛП , которые проводят расчетные операции, должны использовать кассовые аппараты. Это должно было произойти еще в апреле 2021 года, однако из-за карантина обязательные РРО отсрочили;