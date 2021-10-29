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Как правильно закрыть банковскую карту

Как правильно закрыть банковскую карту

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что недостаточно просто перестать пользоваться картой, если она вам не нужна.

Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц, средства, доступ к которым вы получаете с помощью карты, находящиеся на счете. Даже если там пусто, а срок действия карты истек, счет «привязан» к карте и продолжает существовать. И за обслуживание незакрытого счета банк может начислять комиссию, причем вполне законным путем, которая будет автоматически списана с карты при наличии денег на счете или будет учитываться как долг перед банком. Условия обычно прописаны в договоре.

Плата за обслуживание счета может появиться, если:

1). Вы храните на счете меньше установленной суммы (или вы сняли все средства).

2). Вы тратите меньше определенной суммы в месяц (или вы перестали пользоваться картой).

3). Истек льготный срок обслуживания.

Банк будет начислять плату за обслуживание счета, и у вас возникнет задолженность. Выплачивать ее, скорее всего, придется с процентами. Причем для дебетовой карты проценты могут быть даже большими, чем для кредитной.

«Если о долге станет известно через несколько лет, сумма будет значительной. Увеличить расходы также могут дополнительные услуги. Например, плата за СМС-информирование, отложенные комиссии за любые услуги и так далее. Чтобы избежать лишних расходов, надо просто закрыть счет», — отмечают в ФГВФЛ.

Как правильно завершить отношения с банком и закрыть счет?

Действуйте по такому алгоритму:

  • отключите все платные услуги. Это спасет от лишних затрат до момента закрытия счета, что занимает определенное время;
  • если есть задолженность по счету, погасите ее;
  • подайте в банк заявление о закрытии счета. В некоторых банках о своем решении можно сообщить онлайн. А в некоторых банках нужно прийти в отделение, где вы открывали счет, вместе с документами об открытии счета. Этот вопрос лучше уточнить заранее. Если вы обращаетесь в отделение банка, а срок действия вашей карты еще не истек, сдайте ее в банк, чтобы к вам не было никаких претензий в будущем, ведь формально это собственность финансового учреждения;
  • подождите определенное время, в течение которого банк по договору должен закрыть счет. Это время нужно организации, чтобы проверить, не придут ли отложенные комиссии, например, за пользование банкоматом другого банка. Если долги появились, их также придется оплатить.

Когда счет закроют, возьмите в банке соответствующую справку, в которой будет указано, что у учреждения нет к вам финансовых претензий. Документ понадобится, если из-за возможных ошибок долги внезапно начнут возникать уже после закрытия счета.

Что делать, если к счету привязано несколько карт?

Счет закрывать не нужно. Но карту, которой вы больше не пользуетесь, лучше заблокировать. Так вы устраните риск мошенничества и доступа к вашему счету.

Следует помнить: если срок действия вашей карты истек, это еще не значит, что счет закрывается автоматически. Вся информация о ваших правах и обязанностях содержится в договоре, который вы подписываете.

По материалам Finance.UA
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