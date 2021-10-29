Как правильно закрыть банковскую карту

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, что недостаточно просто перестать пользоваться картой, если она вам не нужна.
Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц, средства, доступ к которым вы получаете с помощью карты, находящиеся на счете. Даже если там пусто, а срок действия карты истек, счет «привязан» к карте и продолжает существовать. И за обслуживание незакрытого счета банк может начислять комиссию, причем вполне законным путем, которая будет автоматически списана с карты при наличии денег на счете или будет учитываться как долг перед банком. Условия обычно прописаны в договоре.
Плата за обслуживание счета может появиться, если:
1). Вы храните на счете меньше установленной суммы (или вы сняли все средства).
2). Вы тратите меньше определенной суммы в месяц (или вы перестали пользоваться картой).
3). Истек льготный срок обслуживания.
Банк будет начислять плату за обслуживание счета, и у вас возникнет задолженность. Выплачивать ее, скорее всего, придется с процентами. Причем для дебетовой карты проценты могут быть даже большими, чем для кредитной.
«Если о долге станет известно через несколько лет, сумма будет значительной. Увеличить расходы также могут дополнительные услуги. Например, плата за СМС-информирование, отложенные комиссии за любые услуги и так далее. Чтобы избежать лишних расходов, надо просто закрыть счет», — отмечают в ФГВФЛ.
Как правильно завершить отношения с банком и закрыть счет?
Действуйте по такому алгоритму:
Когда счет закроют, возьмите в банке соответствующую справку, в которой будет указано, что у учреждения нет к вам финансовых претензий. Документ понадобится, если из-за возможных ошибок долги внезапно начнут возникать уже после закрытия счета.
Что делать, если к счету привязано несколько карт?
Счет закрывать не нужно. Но карту, которой вы больше не пользуетесь, лучше заблокировать. Так вы устраните риск мошенничества и доступа к вашему счету.
Следует помнить: если срок действия вашей карты истек, это еще не значит, что счет закрывается автоматически. Вся информация о ваших правах и обязанностях содержится в договоре, который вы подписываете.
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