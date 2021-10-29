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Минфин изменил процедуру отбора и оценки первичных дилеров

Минфин изменил процедуру отбора и оценки первичных дилеров

Минфин усовершенствовал процедуру отбора и оценки первичных дилеров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Министерством финансов внесены изменения в Порядок отбора и функционирования первичных дилеров, усовершенствовав критерии оценки выполнения первичными дилерами взятых на себя обязательств и порядок их отбора. Соответствующий приказ вступил в силу и зарегистрирован в Министерстве юстиции», — сказано в сообщении.

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Отныне, анализируя выполнение первичным дилером взятых на себя обязательств по договору, Минфин будет оценивать следующее:

  • обеспечение покупки ОВГЗ при их размещении в объеме не менее 3% общего объема их размещения в течение каждого календарного года по цене размещения;
  • участие на первичном рынке;
  • участие на вторичном рынке;
  • выполнение функций маркет-мейкера по ОВГЗ и поддержание ликвидности ОВГЗ на вторичном рынке (минимальный объем лота — 10 млн гривен, максимальный предельный спрэд двусторонней котировки — 1%);
  • сотрудничество с Минфином.

Оценка деятельности первичных дилеров по обновленной процедуре начнется с 2022 года.

Принятые изменения позволят повысить конкуренцию среди первичных дилеров, обеспечат надлежащее выполнение ими своих обязательств и будут способствовать развитию рынка капитала в Украине.

Справка Finance.ua:

  • первичные дилеры — это определенные Минфином финансовые учреждения, взявшие на себя обязательство сотрудничать с Минфином в части развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг в обмен на исключительное право участия в размещениях облигаций внутренних государственных займов и преимущественное право участвовать в других операциях, которые проводит Минфин с такими облигациями.
По материалам Finance.UA
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