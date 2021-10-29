Минфин изменил процедуру отбора и оценки первичных дилеров

Минфин усовершенствовал процедуру отбора и оценки первичных дилеров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Министерством финансов внесены изменения в Порядок отбора и функционирования первичных дилеров, усовершенствовав критерии оценки выполнения первичными дилерами взятых на себя обязательств и порядок их отбора. Соответствующий приказ вступил в силу и зарегистрирован в Министерстве юстиции», — сказано в сообщении.
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Отныне, анализируя выполнение первичным дилером взятых на себя обязательств по договору, Минфин будет оценивать следующее:
Оценка деятельности первичных дилеров по обновленной процедуре начнется с 2022 года.
Принятые изменения позволят повысить конкуренцию среди первичных дилеров, обеспечат надлежащее выполнение ими своих обязательств и будут способствовать развитию рынка капитала в Украине.
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