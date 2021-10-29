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Компактные автомобили, наиболее продаваемые в мире

Компактные автомобили, наиболее продаваемые в мире

Как сообщает Укравтопром, лидером сегмента компактных автомобилей (Small Cars) за 8 месяцев 2021 года на мировом рынке остается Toyota Yaris. Было реализовано 422 857 экземпляров с долей на рынке 7,5%.

За японской моделью следует Volkswagen Polo с объемом регистраций 237 312 шт. (доля рынка 4,2%).

На третье место поднялась Kia Rio (+2 позиции в рейтинге; 174515 шт.; доля 3,1%).

На четвертом месте – Renault Clio (-2 позиции в рейтинге; 174 515 шт.; доля рынка 2,9%).

Peugeot 208 занял пятое место (160 609 шт.; доля рынка 2,8%).

Далее следуют Dacia Sandero (+8 позиций в рейтинге; 143 110 шт.; доля рынка 2,5%) и Honda N-Box (140 785 шт.; доля рынка 2,5%).

На восьмом месте находится Opel Corsa (138 940 шт.; доля рынка 2,5%), за которым следует Maruti Swift (+9 позиций в рейтинге; 133 125 шт.; доля рынка 2,4%).

Замыкает десятку лидеров Hyundai i20 (+6 позиций в рейтинге; 124 701 шт.; доля рынка 2,2%).

По материалам Finance.UA
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