Компактные автомобили, наиболее продаваемые в мире

Как сообщает Укравтопром, лидером сегмента компактных автомобилей (Small Cars) за 8 месяцев 2021 года на мировом рынке остается Toyota Yaris. Было реализовано 422 857 экземпляров с долей на рынке 7,5%.
За японской моделью следует Volkswagen Polo с объемом регистраций 237 312 шт. (доля рынка 4,2%).
На третье место поднялась Kia Rio (+2 позиции в рейтинге; 174515 шт.; доля 3,1%).
На четвертом месте – Renault Clio (-2 позиции в рейтинге; 174 515 шт.; доля рынка 2,9%).
Peugeot 208 занял пятое место (160 609 шт.; доля рынка 2,8%).
Далее следуют Dacia Sandero (+8 позиций в рейтинге; 143 110 шт.; доля рынка 2,5%) и Honda N-Box (140 785 шт.; доля рынка 2,5%).
На восьмом месте находится Opel Corsa (138 940 шт.; доля рынка 2,5%), за которым следует Maruti Swift (+9 позиций в рейтинге; 133 125 шт.; доля рынка 2,4%).
Замыкает десятку лидеров Hyundai i20 (+6 позиций в рейтинге; 124 701 шт.; доля рынка 2,2%).
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