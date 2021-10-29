Кабмин утвердил механизм перерасчета стоимости тепла для коммерческих потребителей

Кабинет Министров утвердил механизм перерасчета стоимости тепловой энергии для коммерческих потребителей.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

«Правительство продолжает выполнять условия меморандума относительно устойчивого прохождения отопительного сезона — утвержден механизм перерасчета стоимости тепловой энергии для коммерческих потребителей. Такие перерасчеты не будут касаться населения и бюджетных учреждений, для которых тариф на отопление в течение отопительного сезона 2021−2022 годов останется на уровне прошлого года», — говорится в сообщении.

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В министерстве напомнили, что в текущем осенне-зимнем периоде цена на газ для производителей тепла для населения зафиксирована на уровне 7 420 грн за 1 тыс. кубометров.

Справка Finance.ua:

30 сентября между Кабинетом Министров, Офисом Президента Украины, Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и поставки горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 гг.;