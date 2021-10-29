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Кабмин утвердил механизм перерасчета стоимости тепла для коммерческих потребителей

Кабмин утвердил механизм перерасчета стоимости тепла для коммерческих потребителей

Кабинет Министров утвердил механизм перерасчета стоимости тепловой энергии для коммерческих потребителей.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

«Правительство продолжает выполнять условия меморандума относительно устойчивого прохождения отопительного сезона — утвержден механизм перерасчета стоимости тепловой энергии для коммерческих потребителей. Такие перерасчеты не будут касаться населения и бюджетных учреждений, для которых тариф на отопление в течение отопительного сезона 2021−2022 годов останется на уровне прошлого года», — говорится в сообщении.

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В министерстве напомнили, что в текущем осенне-зимнем периоде цена на газ для производителей тепла для населения зафиксирована на уровне 7 420 грн за 1 тыс. кубометров.

Справка Finance.ua:

  • 30 сентября между Кабинетом Министров, Офисом Президента Украины, Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и поставки горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 гг.;
  • в частности, Меморандум предусматривает, что поставки природного газа производителям тепловой энергии, которые заключили или заключают с ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» трехлетний договор о предоставлении услуг по поставке природного газа, осуществляется ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг»» по фиксированной цене природного газа для нужд населения и бюджетных учреждений — 7420 грн за тыс. куб. м.
По материалам Finance.UA
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