Кабмин утвердил механизм перерасчета стоимости тепла для коммерческих потребителей

Кабинет Министров утвердил механизм перерасчета стоимости тепловой энергии для коммерческих потребителей.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
«Правительство продолжает выполнять условия меморандума относительно устойчивого прохождения отопительного сезона — утвержден механизм перерасчета стоимости тепловой энергии для коммерческих потребителей. Такие перерасчеты не будут касаться населения и бюджетных учреждений, для которых тариф на отопление в течение отопительного сезона 2021−2022 годов останется на уровне прошлого года», — говорится в сообщении.
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В министерстве напомнили, что в текущем осенне-зимнем периоде цена на газ для производителей тепла для населения зафиксирована на уровне 7 420 грн за 1 тыс. кубометров.
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