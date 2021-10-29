В Rozetka рассказали о планах развития в Узбекистане

Крупный украинский онлайн-магазин Rozetka планирует открыть в Ташкенте (столица Узбекистана) еще четыре точки выдачи в придачу к тем двум, которые работают уже.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Также отправимся в регионы. Рассматриваем Самарканд, Наманган, Андижан, Бухару и Фергану. Также налаживаем взаимодействие с местными и международными last-mile операторами», — заявил CEO Rozetka в Узбекистане Георгий Фесенко.
Также сообщается, что Rozetka работает над проектом кроссборда: чтобы миллионы товаров из Украины стали доступны для покупателей из Узбекистана, а товары из Узбекистана импортировались в Украину.
В 2022 году компания планирует запустить маркетплейс в Узбекистане.
Как отметил у себя в Facebook сооснователь Rozetka Владислав Чечеткин, компания развивается на рынке Узбекистана «даже быстрее, чем планировали».
Напомним, что украинские СМИ начали писать о запуске Rozetka в Узбекистане в начале этой недели. Локальные СМИ писали о запуске в Узбекистане Rozetka еще в середине сентября.
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