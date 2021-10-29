0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

В Rozetka рассказали о планах развития в Узбекистане

В Rozetka рассказали о планах развития в Узбекистане

Крупный украинский онлайн-магазин Rozetka планирует открыть в Ташкенте (столица Узбекистана) еще четыре точки выдачи в придачу к тем двум, которые работают уже.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Также отправимся в регионы. Рассматриваем Самарканд, Наманган, Андижан, Бухару и Фергану. Также налаживаем взаимодействие с местными и международными last-mile операторами», — заявил CEO Rozetka в Узбекистане Георгий Фесенко.

Как Rozetka «включалась» в лидеры 🧐

Также сообщается, что Rozetka работает над проектом кроссборда: чтобы миллионы товаров из Украины стали доступны для покупателей из Узбекистана, а товары из Узбекистана импортировались в Украину.

В 2022 году компания планирует запустить маркетплейс в Узбекистане.

Как отметил у себя в Facebook сооснователь Rozetka Владислав Чечеткин, компания развивается на рынке Узбекистана «даже быстрее, чем планировали».

Напомним, что украинские СМИ начали писать о запуске Rozetka в Узбекистане в начале этой недели. Локальные СМИ писали о запуске в Узбекистане Rozetka еще в середине сентября.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.