В Rozetka рассказали о планах развития в Узбекистане

Крупный украинский онлайн-магазин Rozetka планирует открыть в Ташкенте (столица Узбекистана) еще четыре точки выдачи в придачу к тем двум, которые работают уже.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Также отправимся в регионы. Рассматриваем Самарканд, Наманган, Андижан, Бухару и Фергану. Также налаживаем взаимодействие с местными и международными last-mile операторами», — заявил CEO Rozetka в Узбекистане Георгий Фесенко.

Также сообщается, что Rozetka работает над проектом кроссборда: чтобы миллионы товаров из Украины стали доступны для покупателей из Узбекистана, а товары из Узбекистана импортировались в Украину.

В 2022 году компания планирует запустить маркетплейс в Узбекистане.

Как отметил у себя в Facebook сооснователь Rozetka Владислав Чечеткин, компания развивается на рынке Узбекистана «даже быстрее, чем планировали».

Напомним, что украинские СМИ начали писать о запуске Rozetka в Узбекистане в начале этой недели. Локальные СМИ писали о запуске в Узбекистане Rozetka еще в середине сентября.