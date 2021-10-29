«Газпром» вернулся к контрактным объемам транзита газа через Украину

Российский газовый монополист «Газпром» вернулся к контрактным суточным объемам транзита газа через Украину. На сегодня по украинской газотранспортной системе прокачивается 109 млн кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает в Facebook генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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«Газпром» рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн кубометров после снижения почти до 57 млн кубометров в первые дни ноября", — отметил он.

По его словам, никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, «Газпром» не забронировал. Поэтому об увеличении поставок в ЕС через Украину речь не идет.

Он также подчеркнул, что год назад «Газпром» прокачивал 178,4 млн кубометров газа в день, в 2019 году — 277,3 млн кубометров.

«Украина готова транзитировать до 250 млн кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит», — добавил Макогон.