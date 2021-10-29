«Газпром» вернулся к контрактным объемам транзита газа через Украину

Российский газовый монополист «Газпром» вернулся к контрактным суточным объемам транзита газа через Украину. На сегодня по украинской газотранспортной системе прокачивается 109 млн кубометров газа в сутки.
Об этом сообщает в Facebook генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
Читайте также: В Германии назвали сроки запуска «Северного потока-2»
«Газпром» рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 млн кубометров после снижения почти до 57 млн кубометров в первые дни ноября", — отметил он.
По его словам, никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, «Газпром» не забронировал. Поэтому об увеличении поставок в ЕС через Украину речь не идет.
Он также подчеркнул, что год назад «Газпром» прокачивал 178,4 млн кубометров газа в день, в 2019 году — 277,3 млн кубометров.
«Украина готова транзитировать до 250 млн кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит», — добавил Макогон.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина начнет погашать долги по пенсиям жителям ОРДЛО: Кабмин утвердил порядокВчера, 15:12 - 1227 21
Зарплата госслужащих в Украине кардинально изменится: чиновников ждет реформаВчера, 15:01 - 3691 5
Налогообложение миллиардеров принесет в госбюджет США значительные поступления16 ч. назад - 599 4
Сбербанк не видит возможностей остаться в УкраинеВчера, 09:47 - 1582 4
YouTube сделает счетчик «дизлайков» невидимым для пользователей3 ч. назад - 206 3
Межбанк: на рынке произошло знаменательное событиеВчера, 18:39 - 2943
СМИ стало известно, какой банк хочет купить Укрпочта4 ч. назад - 1929 2
Патрульные полицейские будут контролировать техническое состояние автомобилей на дорогах7 ч. назад - 1465 2
Средняя зарплата в Украине в октябре (исследование)7 ч. назад - 1324
Самые популярные новые авто украинского производства8 ч. назад - 1194
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглыПозавчера, 12:10 - 493
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2216 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 967
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1118
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4697 4