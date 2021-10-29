По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (37,956 млн грн и 34,641 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 39), максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,15-26,16 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активные заявки по доллару на сумму 72,597 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,7777 – 79 797
26,1500 – 10 000
26,1500 – 30 000
26,1500 – 30 000
26,1400 – 30 000
26,1400 – 33 333
26,1400 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,7777 – 79 797
26,1500 – 63 336
26,1500 – 30 000
26,1500 – 30 000
26,1500 – 22 000
26,1500 – 6 000
26,1600 – 33 333
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1515 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2018 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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