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Банки выдали 1060 доступных кредитов на жилье на 916 миллионов: самые активные регионы

Банки выдали 1060 доступных кредитов на жилье на 916 миллионов: самые активные регионы

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%» выдали 1059 кредитов на общую сумму 916,73 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 24,42% кредитов выдали на первичном рынке, 75,58% – на вторичном.

В общем в уполномоченные банки поступило 1505 заявок на участие в программе на общую сумму 1314,18 млн грн, из которых 24,9% составляет первичный рынок и 75,1% – вторичный.

Самыми активными регионами по сравнению с данными 25.10.2021 г. были:

  • г. Киев (33,28%);
  • Киевская обл. (31,56%);
  • Львовская обл. (6,42%);
  • Харьковская обл. (6,16%);
  • Ровенская обл. (3,79%);
  • другие (18,79%).

На сегодня в программе «Доступная ипотека 7%» участвуют 19 уполномоченных банков.

В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение относительно выдачи кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.


Инфографика: Минфин

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По материалам Finance.UA
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