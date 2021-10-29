Банки выдали 1060 доступных кредитов на жилье на 916 миллионов: самые активные регионы

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%» выдали 1059 кредитов на общую сумму 916,73 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из общей суммы 24,42% кредитов выдали на первичном рынке, 75,58% – на вторичном.
В общем в уполномоченные банки поступило 1505 заявок на участие в программе на общую сумму 1314,18 млн грн, из которых 24,9% составляет первичный рынок и 75,1% – вторичный.
Самыми активными регионами по сравнению с данными
На сегодня в программе «Доступная ипотека 7%» участвуют 19 уполномоченных банков.
В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение относительно выдачи кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
Инфографика: Минфин
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