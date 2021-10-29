День финансов: конец льготной растаможки, начисление зарплат госслужащим по-новому, стоимость земли в Украине

Среда, 10 ноября. Автомобилистов и чиновников ждут перемены.

Конец льготной растаможки «еврономеров». Сегодня заканчивается льготный период для владельцев «еврономеров». Если с 11 ноября такую машину на улице остановит патрульная полиция, водитель заплатит за нерастаможенную машину 8,5 тыс. гривен. Затем полицейский передаст данные в Таможенную службу, и та наложит свой штраф уже 170 тыс. гривен, а машину придется вывезти за территорию Украины.

На сайте Офиса президента уже зарегистрировали петицию «Доступное растаможивание для всех». Авторы просят продлить льготное растаможивание на полгода — до 15 марта 2022 года, а также разрешить оформлять авто, ввезенные до 31 декабря 2021-го.

В свою очередь нардеп от Слуги народа, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламент не продлит период льготного растаможивания авто на еврономерах. Он считает, что «вопрос с еврономерами решен».

«Писем счастья» станет больше. Патрульная полиция планирует в первом квартале 2022 года запустить тестирование системы автоматической фиксации целого ряда нарушений правил дорожного движения. Проскочить по встречной полосе или проехать на красный свет светофора – это значит автоматически получить «письмо счастья».

Реформа для чиновников. Кабмин одобрил законопроект, согласно которому изменится механизм формирования заработных плат государственных служащих. Будет введена унифицированная классификация должностей, им присвоят специальные коды. Кроме того, зарплату поделят на «основную» и «дополнительную». В результате размер выплат может существенно повыситься.

Добавим, что на сайте правительства появилась информация о зарплатах министров. Так, в октябре 2021 года министры в Украине получили фактические зарплаты, размер которых колеблется от 44 тыс. грн до 50 тыс. грн с учетом доплат после уплаты налогов.

В то же время один из депутатов Вировского сельского совета в Ровненской области задекларировал 500 акций корпорации Tesla и 124 биткоина, стоимость которых сейчас достигает около 8 миллионов долларов.

Кстати, сегодня, 10 ноября, свой профессиональный праздник отмечают работники одной из самых ответственных профессий — бухгалтеры. Аналитики кадрового портала grc.ua также поделились данными об их зарплате.

Стоимость земли в Украине. По итогам первых четырех месяцев рынка земли средневзвешенная цена земель сельскохозяйственного назначения составила 42 354 грн за гектар. Есть две области-лидеры, где цены на товарную землю самые высокие, — это Киевская и Львовская.