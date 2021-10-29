День финансов: конец льготной растаможки, начисление зарплат госслужащим по-новому, стоимость земли в Украине

Среда, 10 ноября. Автомобилистов и чиновников ждут перемены.
Конец льготной растаможки «еврономеров». Сегодня заканчивается льготный период для владельцев «еврономеров». Если с 11 ноября такую машину на улице остановит патрульная полиция, водитель заплатит за нерастаможенную машину 8,5 тыс. гривен. Затем полицейский передаст данные в Таможенную службу, и та наложит свой штраф уже 170 тыс. гривен, а машину придется вывезти за территорию Украины.
«Писем счастья» станет больше. Патрульная полиция планирует в первом квартале 2022 года запустить тестирование системы автоматической фиксации целого ряда нарушений правил дорожного движения. Проскочить по встречной полосе или проехать на красный свет светофора – это значит автоматически получить «письмо счастья».
Реформа для чиновников. Кабмин одобрил законопроект, согласно которому изменится механизм формирования заработных плат государственных служащих. Будет введена унифицированная классификация должностей, им присвоят специальные коды. Кроме того, зарплату поделят на «основную» и «дополнительную». В результате размер выплат может существенно повыситься.
Стоимость земли в Украине. По итогам первых четырех месяцев рынка земли средневзвешенная цена земель сельскохозяйственного назначения составила 42 354 грн за гектар. Есть две области-лидеры, где цены на товарную землю самые высокие, — это Киевская и Львовская.
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