Регистрация цен при купле-продаже земли будет обязательной — Минагро

По итогам 4 месяцев действия рынка земли всего для 55% заключенных сделок купли-продажи были зарегистрированы цены.

Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дьоба в ходе онлайн-презентации ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Обзор состояния земельных отношений в Украине», передает пресс-служба Минагрополитики.

«Самый низкий процент зарегистрированных цен в Закарпатской области — всего для 21% сделок. Абсолютный лидер — Хмельницкая область, там цены указаны для 76% сделок. Изменения, которые мы хотим внести, направлены прежде всего на то, чтобы выровнять эту проблему. Соответственно регистрация цен при проведении операции купли-продажи земельного участка будет обязательной», — сказал клюва.

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Что касается диапазона средней стоимости земли за последние 4 месяца, то как показывают расчеты Киевской школы экономики, она составляет 31−34 тысячи гривен за гектар, что соответствует расчетам KSE декабря 2019 года.

«Есть две области-лидеры, где цены на товарную землю самые высокие. Это Киевская и Львовская область. В ТОП-5 областей с самой дорогой землей вошли также Ивано-Франковская, Черновицкая и Одесская области», — отметил эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Роман Нейтер.

Заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко отметил, что рынок земли с/х назначения преодолел две психологические отметки: 2000 га с/х земли отчуждено, в общей сложности имеем 40 000 сделок.

«Тенденция на рынке стабильная, цифры планомерно растут. Вместе с Минагрополитики мы вышли на финишную прямую по автоматическому определению оценки стоимости земли, чтобы у нас не было сбоев в этом вопросе и оценочная стоимость не преобладала над рыночной», — отметил Мирошниченко.