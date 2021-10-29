Регистрация цен при купле-продаже земли будет обязательной — Минагро

По итогам 4 месяцев действия рынка земли всего для 55% заключенных сделок купли-продажи были зарегистрированы цены.
Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дьоба в ходе онлайн-презентации ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня «Обзор состояния земельных отношений в Украине», передает пресс-служба Минагрополитики.
«Самый низкий процент зарегистрированных цен в Закарпатской области — всего для 21% сделок. Абсолютный лидер — Хмельницкая область, там цены указаны для 76% сделок. Изменения, которые мы хотим внести, направлены прежде всего на то, чтобы выровнять эту проблему. Соответственно регистрация цен при проведении операции купли-продажи земельного участка будет обязательной», — сказал клюва.
Читайте также: Названа средняя стоимость земли в Украине
Что касается диапазона средней стоимости земли за последние 4 месяца, то как показывают расчеты Киевской школы экономики, она составляет 31−34 тысячи гривен за гектар, что соответствует расчетам KSE декабря 2019 года.
«Есть две области-лидеры, где цены на товарную землю самые высокие. Это Киевская и Львовская область. В ТОП-5 областей с самой дорогой землей вошли также Ивано-Франковская, Черновицкая и Одесская области», — отметил эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Роман Нейтер.
Заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко отметил, что рынок земли с/х назначения преодолел две психологические отметки: 2000 га с/х земли отчуждено, в общей сложности имеем 40 000 сделок.
«Тенденция на рынке стабильная, цифры планомерно растут. Вместе с Минагрополитики мы вышли на финишную прямую по автоматическому определению оценки стоимости земли, чтобы у нас не было сбоев в этом вопросе и оценочная стоимость не преобладала над рыночной», — отметил Мирошниченко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина начнет погашать долги по пенсиям жителям ОРДЛО: Кабмин утвердил порядокВчера, 15:12 - 920 17
Меморандум с МВФ предусматривает отказ Украины от льготных тарифов на газ для населенияВчера, 10:01 - 3534 15
Зеленский анонсировал самую масштабную модернизацию железнодорожных путей и подвижного составаВчера, 07:10 - 1638 7
Кабмин намерен продать Центрэнерго и госшахтыВчера, 12:24 - 541 6
Налогообложение миллиардеров принесет в госбюджет США значительные поступления10 ч. назад - 219 4
Меморандум с МВФ предусматривает отказ Украины от льготных тарифов на газ для населенияВчера, 10:01 - 3534 15
Зарплата госслужащих в Украине кардинально изменится: чиновников ждет реформаВчера, 15:01 - 3112 4
Депутат сельсовета задекларировал 500 акций Tesla и биткоинов на $8 миллионовВчера, 11:13 - 3072 4
Межбанк: на рынке произошло знаменательное событиеВчера, 18:39 - 2398
Сколько стоит новое жилье в пригороде Киева (инфографика)Вчера, 11:02 - 1999
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглыПозавчера, 12:10 - 431
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2180 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 957
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1107
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4682 4