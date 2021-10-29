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По делу «Роттердам+» отозвали одну из апелляций

По делу «Роттердам+» отозвали одну из апелляций

Бывший народный депутат и экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак отозвал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда о закрытии так называемого дела «Роттердам+».

Об этом сообщил председатель правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин на в Facebook.

«Виктор Чумак вдруг отозвал свою апелляционную жалобу на закрытие производства по Роттердаму+. Чумак неожиданно согласился с незаконным решением судьи Широкой и прокурора САП Демкива, которые решили похоронить дело», — написал он.


Фото: ЦПК

В комментарии к посту Шабунина Чумак подтвердил данную информацию: «Там борются два олигарха. Пусть борются без меня. Я не хочу быть рядом».

Как заявляют в «Центре противодействия коррупции», Чумак еще в начале октября 2021 года поддерживал свою жалобу — говорил, что дело «Роттердам+ «закрыли незаконно, и выступал за его возобновление.

«Теперь, кроме жалобы ГПК, Апелляционная палата ВАКС будет рассматривать апелляции двух заводов Коломойского (конечно, если двое олигархов не договорятся между собой)», — отмечают в ГПК.

Напомним, 8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пятерым лицам, причастным к введению так называемой формулы «Роттердам+», подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков. Из-за применения такой формулы тепловые генерации начали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

Старший группы прокуроров по этому делу Виталий Пономаренко трижды закрывал это производство.

5 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в этом производстве на Дениса Демкива, который уже 20 мая решил закрыть дело в четвертый раз.

По материалам Укринформ
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