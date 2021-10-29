Объем валютных интервенций НБУ с начала года приблизился к $2,5 млрд – Данилишин

Объем валютных интервенций, осуществленных Нацбанком с начала года, приблизился к $ 2,5 млрд.
Об этом в еженедельном экспертном дайджесте в Facebook пишет глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
По словам Богдана Данилишина, текущее укрепление гривны обусловлено преобладанием предложения валюты на межбанке, которое, в свою очередь, вызвано снижением спроса со стороны клиентов банков и поступлением на рынок валюты НЭК «Укрэнерго» от размещения еврооблигаций.
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«За неделю укрепление гривны к доллару составило 0,7%, с начала месяца — почти 2%», — отмечает эксперт.
Для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке НБУ в течение недели купил $ 314,5 млн.
«В результате объем валютных интервенций НБУ с начала года достиг почти $ 2,5 млрд», — отмечает Богдан Данилишин, добавляя, что объем международных резервов достиг $ 29,5 млрд, что составляет около 90% от уровня, минимально необходимого по композитному критерию МВФ.
При этом зарубежные инвестиции в украинскую экономику, по его словам, остаются низкими, а выплата доходов от прямых инвестиций в пользу нерезидентов с начала 2021 года составила почти $ 11 млрд ($ 5,2 млрд — в виде дивидендов, $ 5,2 млрд — в качестве реинвестированных доходов и $ 0,6 млрд — процентных выплат в пользу прямых иностранных инвесторов).
«Кроме того, по портфельным инвестициям чистая выплата доходов в пользу иностранных инвесторов составила $ 2,2 млрд», — добавляет председатель Совета НБУ.
В то же время, инвестиции в предприятия прямого инвестирования в указанный период составили $ 744 млн, что лишь немного превышает выплаты прямым иностранным инвесторам через долговые инструменты.
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