НКЦБФР расширяет госреестр выпусков ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновляет государственный реестр выпусков ценных бумаг.

Решение об этом комиссионеры одобрили на заседании НКЦБФР.

«Мы осознаем, что государственный реестр – ключевой инструмент для работы и самой Комиссии, и участников рынка и инвесторов. Для этого он должен быть максимально полным и удобным для использования. То есть содержать абсолютно всю информацию о выпусках ценных бумаг, предусматривать разнообразные опции поиска. Эти изменения мы и предусмотрели и внедряем», – отметил член НКЦБФР Юрий Бойко.

Таким образом НКЦБФР дополнит госреестр информацией о:

зарегистрированные Центральным депозитарием выпуски депозитных сертификатов банка;

зарегистрированные НКЦБФР выпуски деривативных ценных бумаг: опционных сертификатов, фондовых варрантов, кредитных нот, депозитарных расписок.

Также регулятор дополнит госреестр информацией о кодах ISIN (международные идентификационные номера ценных бумаг) и кодах LEI (международные идентификационные коды юридического лица в случае осуществления публичного предложения). Это облегчит поиск необходимых данных в реестре.

Государственный реестр выпусков ценных бумаг доступен на вебсайте НКЦБФР по ссылке.

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